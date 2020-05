Pandemia amplifica drama indiana: „Eu sunt nimeni, sunt ca o furnica. Guvernul, preocupat doar de umplerea stomacului celor bogați”

O fotografie a unui muncitor migrant, cu chipul contorsionat de angoasă în timp ce stă pe marginea drumului din Delhi, vorbind cu soția sa despre băiețelul lor bolnav, a ajuns să simbolizeze răzbunarea zilierilor din India; abandonați și incapabili să ajungă acasă la familiile lor din cauza blocajului, scrie într-un reportaj neobișnuit The Guardian. Rampukar […] The post Pandemia amplifică drama indiană: „Eu sunt nimeni, sunt ca o furnică. Guvernul, preocupat doar de umplerea stomacului celor bogați” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.