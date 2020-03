Pandemia cu Covid-19 face Iranul sa ALOCE 20 la suta din bugetul de stat combaterii fenomenului

Iranul va aloca 20% din bugetul de stat din acest an pentru combaterea impactului epidemiei de coronavirus din ţară, care este una dintre cele mai afectate din lume, a anunţat sâmbătă preşedintele Hassan Rohani, transmite Reuters, citată de news.ro.

Bilanţul deceselor provocate de coronavirus a atins sâmbătă 1.517, dintre care 139 în ultimele 24 de ore, în timp ce numărul cazurilor a urcat cu 3.076, la 35.408, a anunţat purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătăţii, Kianoush Jahanpour.

”Ne aflăm în condiţii dificile, în condiţii de sancţiuni, dar am alocat 20% din bugetul acestui an pentru coronavirus...iar acest lucru ar putea părea surprinzător pentru restul lumii, din partea unei ţări aflate sub sancţiuni”, a afirmat Rohani la televiziunea de stat.

Exclus de pe pieţele internaţionale de capital şi afectat şi mai mult din cauza prăbuşirii preţurilor petrolului, care se adaugă sancţiunilor impuse de Statele Unite, statul Iranian încearcă să îşi protejeze economia de pandemia de coronavirus.

Rohani a reasigurat populaţia că ţara are un sistem medical solid, capabil să facă faţă dacă boala se va extinde rapid. Asigurarea de stat pentru sănătate va acoperi 90% in costurile legate de coronavirus, a mai spus preşedintele.

Alocarea de la buget, de 1000 de trilioane de riali, va include granturi şi împrumuturi cu dobânzi scăzute destinate celor afectaţi de COVID-19, a spus Rohani. Suma este în valoare de circa 6,3 miliarde de dolari la cursul de schimb de pe piaţa liberă, de 160.000 de riali pentru un dolar.

Guvernul ar putea decide să acorde o parte din fonduri la cursul oficial, de 42.000 de riali pentru un dolar, care este dfolosit pentru subvenţionarea alimentelor şi medicamentelor.

Joi, Rouhani a spus că guvernul vrea să obţină aprobarea pentru retragerea a 1 miliard de dolari din fondul suveran al Iranului, pentru combaterea efectelor coronavirusului.

Folosirea fondului suveran necesită aprobarea liderului suprem Ayatollahul Ali Khamenei.

Tensiunile dintre Iran şi Statele Unite s-au amplificat din 2018, când preşedintele american Donald Trump a retras SUA din acordul nuclear dintre Teheran şi puterile occidentale şi a reimpus sancţiuni care au afectat economia iraniană.

Autorităţile iraniene, care acuză că sancţiunile americane împiedică eforturile Teheranului de a ţine sub control epidemia, au cerut altor state şi Naţiunilor Unite să ceară Washingtonului să ridice sanţiunile. Washingtonul a refuzat această cerere.