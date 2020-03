Pandemia de Covid-19 afecteaza cinematografia americana - Box office-ul nord-american de weekend, cele mai scazute incasari din ultimele doua decenii

Box office-ul nord-american a înregistrat weekendul trecut cele mai scăzute încasări din ultimele două decenii, din cauza pandemiei de Covid-19 notează news.ro.

Vânzarea biletelor în Statele Unite şi Canada a atins cele mai scăzute niveluri din ultimii 20 de ani. Cumulat, de vineri până duminică, au fost vândute bilete în valoare de 55,3 milioane de dolari, informează Variety.

Un weekend de la jumătatea lunii septembrie 2000 a generat încasări asemănătoare, de 54,5 milioane de dolari.

În ultima săptămână, două dintre cele mai importante lanţuri de cinematografe, AMC şi Regal, între altele, au înjumătăţit capacitatea sălilor, pentru a evita aglomerarea lor. Astfel, s-au înscris în recomandările Center for Disease Control and Prevention.

Per ansamblu, vânzarea scăzută a biletelor a fost rezultatul combinaţiei între decizia multor oameni de a nu-şi părăsi casele şi scăderea capacităţii sălilor.

Un singur film, „Onward” (Disney-Pixar), a generat încasări de peste 10 milioane de dolari pe parcursul weekendului. El şi-a menţinut prima poziţie, iar trei lungmetraje au debutat weekendul trecut între primele zece clasate.

Animaţia „Onward” a generat încasări de 10,5 milioane de dolari. La nivel global, în cele două săptămâni de la premieră, producţia a generat încasări de 101 milioane de dolari.

Drama „I Still Believe” a atras cei mai mulţi spectatori între premierele weekendului. Filmul, cu KJ Apa în rol principal, s-a clasat pe locul al doilea, cu încasări de 9,5 milioane de dolari.

Thrillerul „Bloodshot”, cu Vin Diesel în rol principal, a debutat pe poziţia a treia, cu încasări de 9,3 milioane de dolari.

O altă premieră a fost satira politică „The Hunt”, criticată toamna trecută de preşedintele Donald Trump, care a generat încasări de 5,3 milioane de dolari şi a debutat pe locul al cincilea în top.

În clasament a coborât două locuri thrillerul SF „The Invisible Man”, cu Elizabeth Moss, ocupând poziţia a patra, după ce, în al treilea weekend de la lansare, a generat încasări de 6 milioane de dolari.

Top 10 e completat de „Sonic the Hedgehog” (6, în coborâre două locuri), cu 2,75 milioane de dolari încasări în al cincilea weekend de la debut, „The Way Back” (7, în coborâre patru locuri), cu 2,41 milioane de dolari încasări în al doilea weekend, „The Call of the Wild” (8, în coborâre trei locuri), cu 2,24 milioane de dolari încasări în al patrulea weekend, „Emma.” (9, în coborâre trei locuri), cu 1,37 milioane de dolari încasări în al patrulea weekend, şi de „Bad Boys for Life” (10, în coborâre trei locuri), cu încasări de 1,1 milioane de dolari în al nouălea weekend de la premieră.