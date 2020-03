Pandemia la nivel global - UE inchide frontierele, adunarile in lacase de cult, interzise in Turcia si Germania

Noi bilanturi si masuri: ultimele evolutii ale pandemiei de Covid-19 si consecintele sale in lume. Mai mult de 175.530 de cazuri de infectari si peste 7.000 de morti au fost inregistrati luni in 145 de tari, potrivit AFP.

In Franta, doar deplasarile "absolut necesare" sunt autorizate timp de cel putin 15 zile: pentru a merge la spital, pentru a face cumparaturi, a merge la serviciu. Al doilea tur al alegerilor municipale, care ar fi trebuit sa aiba loc duminica, a fost amanat.

Autoritatile germane solicita populatiei "sa ramana in casa".

Guvernul britanic a cerut public evitarea "oricarui contact social" si deplasarile "neimportante".

Ucraina a inchis spatiile publice intre care barurile si centrele comerciale si a oprit transportul public.

In Statele Unite, Donald Trump le-a solicitat americanilor sa evite adunarile cu mai mult de 10 persoane. Ohio amana alegerile primare ale democratilor.

Venezuela a decretat carantina totala.

Frontierele la intrarea in Uniunea Europeana si in spatiul Schengen vor fi inchise de marti dupa-amiaza pentru 30 de zile.

In interiorul UE, Spania inchide granitele terestre.

Germania face controale la frontierele sale terestre cu Austria, Franta, Luxemburg, Danemarca si Elvetia.

Toti cei care calatoresc pe teritoriul grec vor fi plasati in carantina pentru 14 zile.

Chile si-a inchis toate frontierele, terestre, maritime si aeriene.

Columbia si-a inchis toate frontierele pana la 30 mai.

Egipt inchide aeroporturile incepand de joi pana la 31 martie.

Algeria va suspenda incepand de joi toate legaturile cu toate tarile europene.

Mauritania a suspendat traficul aerian international.

Coasta de Fildes inchide frontierele tuturor calatorilor straini, care vin din tari cu mai mult de 100 de cazuri depistate de coronavirus.

Canada si-a inchis frontierele strainilor, cu exceptia americanilor.

Tunisia a inchis frontierele aeriene si terestre.

Algeria a suspendat toate legaturile sale cu tarile europene si cu mai multe capitale din Orientul Mijlociu.

Senegalul a suspendat legaturile aeriene cu Franta, Italia si alte cinci tari din Europa si Africa de Nord.

Elvetia a decretat stare de urgenta pana la 19 aprilie, interzicand orice manifestatie publica sau privata.

Armenia a declarat stare de urgenta.

Statul american New Jersey a impus mai multe interdictii pentru toate afacerile comerciale si deplasarile neesentiale.

Iranul a inchis importante locuri sfinte, intre care Sanctuarul din Machhad, primul oras sfant din aceasta tara.

Germania a interzis adunarile in lacasele de cult.

Turcia a interzis rugaciunile colective in moschei.

India a inchis toate muzeele si monumentele, intre care si Taj Mahal.

Noul coronavirus a facut cel putin 7.007 morti in lume de la aparitia sa in decembrie 2019, potrivit unui bilant stabilit, luni, ora 17.00 GMT, de AFP plecand de la surse oficiale.

China numara 80.860 de cazuri (3.226 decese si 67.490 persoane vindecate). Tarile cele mai afectate dupa China: Italia (2.158 de morti, 27.980 cazuri), Iran (853 morti, 14.991 cazuri), Spania (309 morti, 9.191 cazuri).

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut sa fie facut "test fiecarui caz suspect".

Exista de acum "mai mult cazuri si decese in restul lumii decat in China", a spus seful OMS, care recomanda ca "bolnavii sa fie observati in continuare cel putin doua saptamani de la disparitia simptomelor".

Primul studiu clinic pentru testarea unui vaccin contra noului coronavirus a fost facut la Seattle (nord-vestul Statelor Unite). Testarea va include participarea a 45 de voluntari adulti sanatosi, cu varste intre 18 si 55 de ani, timp de aproximativ sase saptamani".

Aviatia britanica a oprit la sol flota sa esentiala.

Compania aeriana germana Lufthansa va intrerupe "pana la 90%" din capacitatea sa zborurile de cursa lunga.

Compania australiana Qantas reduce pana la 90% dintre zborurile sale internationale si pana la 60% pe cele interne.

Austrian Airlines a suspendat toate zborurile regulate.

Suedia a anuntat un plan de sustinere a intreprinderilor de pana la 28 de miliarde de euro.

Brazilia prezinta un plan de 26 de miliarde de euro pentru a sustine economia.

Noua Zeelanda anunta un plan de relansare de 6,5 miliarde de euro.

