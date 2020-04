Pandemia, mana cereasca pentru PNL: Funcții-cheie pentru unii apropiați

În plină pandemie, ministrul Economiei își pune ”apropiații” în posturi cheie în instituții din subordinea instituției pe care o conduce. Foști colegi de clasă, consilieri județeni din Mehedinți, dar și alți oameni care îi slujesc interesele ministrului Economiei, Virgil Popescu, totodată președinte al PNL Mehedinți, au primit slujbe plătite regește, pe criterii știute doar de el.

Astfel, consilierul judetean al PNL Mehedinti, Alin Udriste, a fost numit director general al Societatii Nationale a Apelor Minerale, cu un salariu lunar net de 16.000 de lei. Alti doi consilieri judeteni din Mehedinti au fost numiti in Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia. Este vorba despre Constantin Saceanu si Dumitru Marculescu, ultimul avand chiar calitatea de presedinte. Asta in conditiile in care ei ocupa si functii de directori in alte institutii ale statului: Saceanu este directorul societatii de termoficare a Severinului, iar Marculescu este directorul Casei de Sanatate Mehedinti.

Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune (CNCIR) este o alta institutie aflata in subordinea Ministerului Economiei. Si aici, ministrul Virgil Popescu si-a numit doi oameni in posturi cheie: Cristian Efta este proaspat membru in Consiliul de Administratie al Companiei, in timp ce fostul coleg de clasa al ministrului, Luigi Costescu, a fost numit director al sucursalei din Pitesti a companiei.

Stipendii de multe zeci de mii de lei au primit si alti doi colegi de partid ai lui Virgil Popescu - omul cu IT-ul de la sediul PNL Mehedinti, Augustin Mufturel, a fost numit in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome pentru Tehnologii in Energie Nucleara. Prin ordinul 672/11.03.2020 al ministrului Economiei a fost numit administrator provizoriu si Dan Trancota, sotul consilierei judetene Dana Trancota.