Pandemia n-a inchis santierele de autostrazi. Iata cati kilometri s-ar putea inaugura, in 2020

Cata vreme multi dintre romani raman izolati in locuinte din cauza pandemiei de coronavirus, pe unele santiere de autostrazi din tara inca se lucreaza. Poate ca nu neaparat in ritmul pe care ni l-am dori, dar totusi suficient incat sa avem sanse la inaugurarea a aproape 50 de kilometri de sosea de mare viteaza, in a doua parte a acestui an.