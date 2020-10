Pandemia slabește in India și Brazilia. Europa și SUA inregistreaza noi recorduri

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat duminică că a înregistrat sâmbătă un nou record mondial de contaminări cu coronavirus pentru a treia zi consecutiv. Un grafic al infectărilor medii arată cum Europa și SUA urcă vertiginos spre noi maxime, în timp ce Brazilia și India înregistrează scăderi ale numărului de cazuri nou diagnosticate. Potrivit […] The post Pandemia slăbește în India și Brazilia. Europa și SUA înregistrează noi recorduri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.