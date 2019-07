Panica in Harghita! Un urs face pagube prin gospodarie

urs google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un urs a terorizat localitatea Pauleni-Ciuc, din Harghita. Un barbat a sunat in jurul orei 5.30 la 112 si a sesizat faptul ca in apropierea casei sale se afla un urs care i-ar fi omorat gainile din gospodarie. ISU a intervenit imediat si a transmis localnicilor chiar si un mesaj de avertizare. SOCANT! Ce sunt in stare sa faca unii parinti. Si-au filmat fetita in timp ce hraneste un urs - FOTO In momentul in care echipajul de jandarmi a ajuns, ursul nu a mai fost gasit. Ulterior, barbatul a sunat din nou sa anunte ca ursul a reaparut in zona. A fost trimis un alt echipaj de interventie, iar paznicul de vanatoare se afla si el in zona respectiva, fiind pe urmele animalului. Daca ti-a pla ...