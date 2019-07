Panica in New York: 45.000 de americani au ramas fara curent electric

Pană masivă de curent în New York, peste 45.000 de persoane au rămas fără curent electric din cauza unui incendiu la un transformator electric din cartierul Manhattan. Circulaţia trenurilor de metrou s-a oprit în unele zone din cauza penei de curent, patru staţii fiind închise publicului din cauza penei de curent electric. Pompierii au intervenit The post Panică în New York: 45.000 de americani au rămas fără curent electric appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.