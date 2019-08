Panica in Paris: aproape 170 de copii sunt intoxicați cu plumb dupa incendiul de la Notre-Dame

Situație alarmantă la Paris, la trei luni de la incendiul care a mistuit Catedrala Notre Dame. Aproape 170 de copii au fost testați, rezultatele indicând un nivel îngrijorător de mare de plumb în sânge, transmite AFP, citată de Agerpres. Numărul copiilor depistaţi la controlul nivelului de plumb în sânge după poluarea provocată de incendiul la The post Panică în Paris: aproape 170 de copii sunt intoxicați cu plumb după incendiul de la Notre-Dame appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.