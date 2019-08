Panica la bordul unui avion. Cabina aeronavei s-a umplut de fum - VIDEO

avion google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un avion al companiei aeriene British Airways a aterizat de urgenta, luni, la Valencia, Spania, dupa ce cabina aeronavei s-a umplut de fum. Imediat ce aeronava a ajuns la sol, pasagerii au fost evacuati. Barbat din Harlau, transportat la spital dupa ce i s-a facut rau in timpul zborului Motivul pentru care cabina pasagerilor s-a umplut de fum este, deocamdata, necunoscut, potrivit euronews.com. Martorii au povestit ca pasagerii au fost scosi din avion pe toboganul de evacuare al aeronavei. Unul dintre pasageri a filmat momentul in care cabina se umple de fum si a povestit ca oamenii au intrat in panica, scrie libertatea.ro. „Tocmai am fost evacuata dintr-un zbor la Valencia, dupa ce avionul s-a umplut cu ...