Panica pe A4. O masina s-a facut scrum / VIDEO

Intervenţie de urgenţă a pompierilor constănţeni pe Autostrada 4 unde un microbuz a luat foc. Mai mulţi şoferi aflaţi în trafic au alertat autorităţile prin Serviciul Unic de urgenţă 112. Pompierii au găsit duba la kilometrul 10, iar, la momentul sosirii lor, aceasta ardea în totalitate. Din fericire, şoferul s-a salvat la timp şi a The post Panică pe A4. O maşină s-a făcut scrum / VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.