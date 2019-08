Panica totala printre turiști - Incendiu VIOLENT pe o insula spaniola: 5.000 de persoane au fost evacuate / VIDEO

Aproximativ 5.000 de persoane au fost evacuate dintr-o zonă turistică de pe insula spaniolă Gran Canaria, din cauza unui incendiu forestier care a devastat circa 3.400 de hectare începând de sâmbătă, au declarat autorităţile duminică, citate de AFP, scrie agerpres.ro.

Incendiul este "extrem de violent", iar pe moment nu este "nici izolat, nici stabilizat, nici sub control", a avertizat duminică seara într-o declaraţie preşedintele regiunii Canarelor, Angel Victor Torres.Dezastrul nu a făcut victime pe moment, însă a obligat autorităţile să evacueze circa 5.000 de persoane, inclusiv din zone turistice precum Cruz de Tejeda, un sit montan, celebru pentru priveliştile sale spectaculoase, aflat în centrul insulei Gran Canaria.Peste 600 de pompieri şi 14 aeronave au participat duminică la lupta împotriva incendiului, care a determinat închiderea a 20 de drumuri pe această insulă din arhipelagul Insulelor Canare.

Condiţiile meteorologice sunt dificile, cu vânt puternic şi temperaturi ridicate.



"Următoarele ore vor fi foarte importante, deoarece prognozele meteo pentru noapte nu sunt bune", a declarat Torres.



Potrivit prognozelor, valul de căldură va continua luni, iar autorităţile avertizează că poate dura câteva zile până când incendiul va putea fi plasat sub control.



Flăcările au început să afecteze Parcul Natural Tamadaha, o importantă rezervaţie de arbori specifici Insulelor Canare.



Incendiul a izbucnit la câteva zile după ce pompierii au reuşit să stingă un alt incendiu în aceeaşi zonă a arhipelagului Canarelor, care a dus la evacuarea a câteva sute de persoane.

More than 4,000 evacuated as 'out of control' wildfire rips across #GranCanaria https://t.co/sXSpVz2fww pic.twitter.com/IAOcaotIKQ