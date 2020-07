Panica traita de o pacienta cu coronavirus care s-a externat la cerere: "Veneau valuri de pacienti care nu puteau respira"

O pacienta din Iasi infectata cu coronavirus a decis sa se externeze dupa zece zile de stat in spital in momentul in care a observat ca vin foarte multi pacienti care aveau nevoie de aparate, fiind intr-o stare critica. Din 25 iunie si pana acum, 3.000 de pacienti testati pozitiv care nu prezentau simptome s-au externat din spitalele din toata tara.