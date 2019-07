Pantaloni casual si pantaloni eleganti pe Mahoni.ro

Pantalonii sunt parte integranta din orice imbracaminte de tip masculin. Desi pantalonii sunt purtati de femei si de barbati in aceeasi masura, ei sunt asociati cu stilul masculin si fac parte din garderoba oricarui barbat. Pantalonii sunt casual, eleganti, potriviti pentru diverse activitati, clasici sau in trend. Indiferent de stilul ales, pantalonii de barbati sunt realizati cu grija pentru a pune in valoare corpul masculin si pentru a reprezenta cat mai bine ceea ce trebuie. Pe Mahoni.ro se gasesc pantaloni barbati in diverse forme, croieli si materiale, incadrandu-se in stiluri diferite pentru a multumi toate gusturile clientilor.

Cate stiluri de pantaloni de barbati sunt?

Pantalonii pentru barbati se incadreaza in mai multe stiluri si pot sa fie impartiti in mai multe categorii. Astfel ca exista:

Dupa croiala: pantaloni de barbati slim, pantaloni cu croi drept, larg sau evazati.

In functie de locul unde sunt purtati: exista pantaloni de barbati casual sau eleganti, de trening sau pentru sport.

In functie de material: croiti din materiale pretioase si realizati din materiale simple, casual sau stil blug.

In functie de pret: ieftini, scumpi sau medii.

In functie de trend: cu modele diverse, cu croieli asimetrice, in culori inedite.

Stilurile de pantaloni care sunt in trend

Pe Mahoni.ro pantalonii sunt casual sau eleganti, lungi sau scurti. Ei sunt gasiti in diverse modele, toate fiind incadrate intr-un stil care sa placa barbatilor adaptati la trendurile actuale. Astfel ca un pantalon casual poate sa fie purtat in orice gen de ocazie in care oamenii se intalnesc pentru recreere sau cumparaturi, in vacante sau in parc. Daca sunt bine accesorizati pot sa fie inclusi intr-un outfit pentru iesire la o terasa sau club. Sunt bine reprezentati cei in carouri sau cu dunga laterala, care sunt inediti si care sunt inspirati din moda veche, a anilor 1940, fiind readaptati pentru modelele din prezent. Se pastreaza ideea din trecut, insa sunt adusi in actualitate prin croiala si material.

Pantalonii de barbati cu material si croiala elegante din magazinul online sunt si ei facuti astfel incat sa incante un public tanar, non-conformist, care vrea sa aiba acces la noile tendinte si care prefera un stil permanent nou. O asemenea croiala slim si un model fin cu anumite cusaturi in relief, in culori discrete de maro, poate sa atraga privirile oricand.

Culorile care sunt in trend

In momentul actual culorile pot sa fie asortate in multe feluri. Se pune accent pe stilul personal si pe exprimarea de sine prin intermediul imbracamintii. Intotdeauna culorile de baza pentru moda pantalonilor barbatesti au fost maro, negru si nuantele de albastru. Insa in prezent, pe langa acestea, se pot adauga detalii elegante sau inedite de culori vii precum rosul, verdele, galbenul si asa mai departe.

Ce este Mahoni.ro?

Pe Mahoni.ro puteti sa gasiti imbracaminte pentru gusturile celor care urmaresc trendurile, care adora sa fie imbracati frumos si in culori deosebite sau dimpotriva, in variante clasice si simple. Pentru a urmari noile haine puteti sa accesati site-ul magazinului.

