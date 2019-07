Pantiru  este, oficial, jucatorul FCSB-ului! A trecut de vizita medicala

Ionut Pantiru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ionut Pantiru (23 de ani) este, de astazi, noul fundas stanga al FCSB-ului. Fotbalistul iesean in varsta de 23 de ani a ajuns la un acord cu clubul patronat de Gigi Becali in cursul serii de marti, iar miercuri dimineata s-a urcat in primul avion cu destinatia Bucuresti, pentru a se alatura noii sale echipe. Ajuns la Bucuresti, Pantiru a trecut vizita medicala si a semnat cu FCSB, iar in cel mai scurt timp va fi facut si anuntul oficial. Tanarul jucator iesean a declarat pentru ProSport ca a aflat de posibilul transfer la FCSB in cursul dupa-amiezii de marti, in timp ce se afla la un gratar cu echipa. ”Stiam de ceva timp ca FCSB este cu ochii pe mine, dar marti am aflat dupa-amiaza de transfer. Du ...