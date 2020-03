Papa a binecuvantat omenirea, din piata goala: Nu putem merge inainte fiecare pe cont propriu, ci numai impreuna (Foto & Video)

In plina pandemie cu noul coronavirus, Papa Francisc a facut vineri seara o rugaciune speciala si a binecuvantat intreaga omenire - "Urbi et Orbi" - pe esplanada Basilicii Sf. Petru. "Doamne, ne-am inchipuit ca putem ramane sanatosi intr-o lume bolnava, salveaza-ne! Nimeni nu se poate salva de unul singur", a rostit Suveranul Pontif in piata goala de la Vatican.