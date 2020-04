Papa face apel la solidaritate in mesajul de Paște. Cere anularea datoriei țarilor sarace

Papa Francisc a propus duminică, în cadrul mesajului său pascal, reducerea şi chiar anularea datoriei ţărilor sărace. Suveranul Pontif a lansat un apel la ridicarea sancţiunilor internaţionale şi la solidaritate în Europa în faţa pandemiei de coronavirus, scrie Agerpres. În mesajul său de Paşte, citit în basilica Sf. Petru în absenţa credincioşilor, Papa a susţinut The post Papa face apel la solidaritate în mesajul de Paște. Cere anularea datoriei țărilor sărace appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.