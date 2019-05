Papa Francisc a ajuns in Bulgaria! Iata cate zile va sta

Papa Francisc 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Papa Francisc a inceput duminica o vizita de trei zile in Bulgaria si Macedonia de Nord. Duminica dimineata, Papa Francisc s-a imbarcat de pe Aeroportul Fiumicino din Roma pentru a decola la Sofia. Este a doua vizita a unui papa in aceasta tara majoritar ortodoxa, dupa cea a Sfantului Ioan Paul al II-lea din 2002. Cutremur la Vatican. Papa Francisc este acuzat de erezie Suveranul Pontif se va intalni cu presedintele si premierul Bulgariei, dar si cu Neofit, patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare. In program mai figureaza si o vizita intr-o tabara de refugiati, dar si o liturghie in orasul cu cea mai mare comunitate catolica din Bulgaria. Papa va conduce si la Sofia rugaciuni in aer liber la care sunt ...