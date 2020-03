Papa Francisc a oferit vineri o binecuvantare istorica ''Urbi et Orbi''

Papa Francisc a oferit vineri o binecuvântare istorică Cetăţii şi Lumii ("Urbi et Orbi"), în Piaţa Sf. Petru, complet goală, în condiţiile în care acesta este un eveniment colorat şi rezervat unor momente anume, relatează Vatican News. Binecuvântarea "Urbi et Orbi" este de obicei oferită în trei ocazii: când Papa este ales succesorul lui Petru, în ziua de Crăciun şi în ziua de Paşte. Foto (c) YARA NARDI POOL / EPA Papa Francisc a dorit să facă un gest extraordinar acum, când lumea suferă de extinderea acestui virus care a luat deja viaţa a peste 25.000 de oameni la nivel global şi mai mult de jumătate din populaţia lumii este izolată în case pentru a preveni răspândirea Covid-19. În piaţa pustie şi sub o ploaie continuă, Jorge Bergoglio a oferit credincioşilor catolici ai lumii o ceremonie fără precedent, o omilie şi o binecuvântare ulterioară care au putut fi urmărite online prin toate mijloacele de comunicare moderne - Facebook, YouTube, TV şi radio. Foto: (c) YARA NARDI POOL / EPA Sfântul Scaun a dispus închiderea pieţei şi a bazilicii Sfântul Petru până pe 3 aprilie, ca o precauţie împotriva răspândirii acestei pandemii, care a ajuns în interiorul Vaticanului cu cinci îmbolnăviri. Coronavirusul i-a pus pe toţi ''în aceeaşi barcă'', a spus papa, îndemnând oamenii, în această rugăciune solitară, dramatică, să vadă criza ca pe un test de solidaritate şi ca pe o amintire a valorilor de bază. Foto: (c) SASCHA STEINBACH / EPA Binecuvântarea "Urbi et Orbi" a mai fost oferită în ocazii foarte specifice, cum ar fi în 1942, când Pius al XII-lea a făcut acest lucru cu ocazia jubileului său episcopal şi a XXV-a aniversare a apariţiilor Fatima, aminteşte EFE.AGERPRES/(AS - editor: Mariana Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat)