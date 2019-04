Papa Francisc: Bisericile care nu ajuta nevoiasii, sa plateasca taxe si impozite la fel ca o afacere

papa3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Papa Francisc a condamnat toate institutiile religioase care profita de neplata taxelor si a impozitelor pentru a realiza profit in nume propriu, in loc sa redirectioneze acesti bani catre cei care au cu adevarat nevoie de ei. Aceste afirmatii au fost facute intr-un interviu pentru un post de televiziune catolic din Portugalia. ,,Cateva ordine religioase spun ca au ramas fara credinciosi care sa participe la slujbe si sa ajute la intretinerea bisericii, asa ca vor face din asezamant un hotel pentru a putea face bani. Daca despre asta e vorba, atunci trebuie sa plateasca taxe si impozite! O scoala religioasa nu plateste taxe pentru ca este religioasa, dar daca este transformata in hotel sau centru de conferinte ...