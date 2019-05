Papa Francisc: Cortina de Gheata intre statele bogate si cele sarace din Europa si au alimentat fenomenul imigratiei

Papa Francisc1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Papa Francisc i-a indemnat pe liderii europeni, duminica, la Sofia, sa abordeze chestiuni precum inegalitatea distributiei bogatiei si ratele scazute ale natalitatii, despre care suveranul pontif a spus ca au creat o "Cortina de Gheata" intre statele bogate si cele sarace din Europa si au alimentat fenomenul imigratiei, informeaza Reuters si AFP, scrie Agerpres. Papa Francisc a facut aceste declaratii in timpul vizitei sale de doua zile in Bulgaria - prima lui vizita in aceasta tara si prima intreprinsa de un papa in Bulgaria in ultimii 17 ani. Liderul de la Vatican s-a intalnit duminica si cu lideri ai Bisericii Ortodoxe bulgare. Marti, suveranul pontif va ajunge in Macedonia de Nord. In con ...