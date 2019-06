Papa Francisc: ''De la cuib, la secta nu este decat un singur pas''

papa francisc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Papa Francisc a avertizat astazi impotriva tendintei de izolare ''a celor care se aseamana intre ei'', explicand ca de la ''cuib la secta este doar un pas''. In ziua de azi, ''exista mereu tentatia de construi cuiburi, de a se reuni in jurul propriului grup, al propriilor preferinte, cei care se aseamana intre ei, alergic la orice forma de contaminare'', a declarat suveranul pontif cu ocazia slujbei de Rusalii din piata Sfantul Petru. "De la cuib la secta nu este decat un singur pas, inclusiv in cadrul Bisericii: de cate ori ne definim propria identitate impotriva cuiva sau a ceva", a adaugat papa Francisc, care nu inceteaza sa pledeze pentru ospi ...