Papa Francisc, declarație de dragoste Romaniei, in avionul spre Roma: 'Este o frumusețe, nu am mai vazut niciodata așa ceva'

Papa Francisc a plecat din România, după vizita apostolică de trei zile pe care a făcut-o pe plaiurile mioritice, dar mesajele Sanctității Sale nu se opresc.

După ce a văzut capitala Bucurști, Șumuleu Ciuc, Iași și Blaj, papa Francisc a spus, la întoarcerea către Roma, în avion, că a fost martorul unui peisaj cum "nu a mai văzut".

”Din cauza vremii, am fost nevoit ieri să merg cu mașina, 2 ore și 40 de minute. A fost un dar de la Dumnezeu! Am văzut un peisaj foarte frumos, cum nu am mai văzut! Am traversat toată Transilvania! Este o frumusețe, nu am mai văzut niciodată așa ceva! Și astăzi, când am mers spre Blaj, același lucru: foarte, foarte frumos!”, a spus Papa Francisc.

Sute de mii de români, mare parte din ei credincioși catolici, au fost prezenți în locurile în care a fost Sanctitatea Sa, l-au apluadat și i-au strigat numele minute în șir.