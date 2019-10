Papa Francisc, gafa uriașa pe Twitter. Mii de fani ai fotbalului american au reactionat amuzati / VIRAL

Administratorii contului de Twitter al Papei Francisc au încurcat sfinţii cu aură cu "sfinţii" cu căşti. Ei au folosit un "hashtag" utilizat de echipa de fotbal american New Orleans Saints, informează Reuters, conform news.ro.

Confuzia a apărut, duminică, pe contul de Twitter în engleză al Papei, după canonizarea unor sfinţi în Piaţa Sfântul Petru.

"Astăzi, mulţumim Domnului pentru noii noştri sfinţi (n.r. - #Saints, în original). Ei au mers după credinţă şi acum invocăm mijlocirea lor", se arăta pe contul de Twitter al Papei Francisc.

New Orleans Saints are 1,5 milioane de urmăritori pe Twitter, în timp ce contul Papei Francisc în limba engleză, 1,8 milioane, astfel că postarea Sfântului Scaun a devenit virală. Mii de fani ai fotbalului american au reacţionat amuzaţi, mulţumind pentru binecuvântarea primită.

How people in Louisiana are imagining Pope Francis is today after his tweet about the #Saints (via @trey1920) pic.twitter.com/ImctPLd20W