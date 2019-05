Papa Francisc, mesaj pentru romani, inainte de a ajunge in tara: ”Vin intre voi ca sa mergem impreuna!”

Papa Francisc 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cu doar cateva zile inainte de a veni in Romania, Papa Francisc le-a transmis romanilor un mesaj, acesta spunand ca vine pentru a ”merge impreuna”. "Vin intre voi ca sa mergem impreuna. Mergem impreuna cand invatam, sa pastram radacinile si familia, cand ne ingrijim de viitorul copiilor si al fratelui de langa noi, cand ne depasim fricile si suspiciunile, cand lasam sa cada barierele care ne separa de ceilalti", spune Sfantul Parinte, in cadrul unui interviu difuzat la postul public. In mesaj, Papa Francisc multumeste presedintelui si celorlalte autoritati ale statului pentru invitatia de a vizita "Romania, tara frumoasa si primitoare, ca pelerin si frate". ...