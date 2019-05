Papa Francisc si-a manifestat sprijinul fata de migrantii din Bulgaria

Papa Francisc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aflat in vizita in Bulgaria, Papa Francisc a declarat astazi ca suferinta migrantilor si a refugiatilor este „crucea pe care trebuie sa o poarte umanitatea”, noteaza Reuters. Guvernul din Bulgaria, care include trei partide nationaliste anti-imigratie, doreste ca Uniunea Europeana sa isi inchida granitele externe pentru migranti si sa infiinteze centre pentru refugiati in afara blocului european. De altfel, Guvernul bulgar a construit un gard la granita cu Turcia si a intensificat controalele la granita cu Turcia pentru a preveni un nou flux de migranti ca cel din 2015. Firmele organizatoare de evenimente pot castiga un contract de 180.000 de euro, cu ocazia vizitei suveranului pontif &bdqu ...