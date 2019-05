Papa Francisc uneste prin discurs: Doresc Romaniei prosperitate si pace

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Papa Francisc a salutat astazi, in discursul de la Cotroceni, pe presedintele Klaus Iohannis, pe premierul Viorica Dancila si pe toti cei prezenti, in cazul Patriarhului Daniel folosind formula - „Cu mare iubire, il salut pe preafericitul meu frate Daniel”. „Adresez salutul meu cordial dlui presedinte si dnei prim-ministru pentru invitatia de a vizita Romania. Pe fratele meu Daniel tin sa il salut cu iubire frateasca, aduc un salut tuturor credinciosilor Bisericii Ortodoxe si pe toti membrii Bisericii Catolice. Sunt bucuros sa ma gasesc in frumoasa dvs tara, la 20 de ani de la vizita Papei Ioan. E un moment potrivit pentru a arunca o privire de ansamblu, la 30 de ani de cand Romania s-a eliberat de sub regimul c ...