Papa in Romania/ Cei sapte episcopi greco-catolici martiri au fost beatificati pe Campia Libertatii de la Blaj

Papa Francisc i-a beatificat duminică pe cei şapte episcopi greco-catolici martiri, în cadrul Sfintei Liturghii care a avut loc pe Câmpia Libertăţii din Blaj în prezenţa a o sută de mii de credincioşi. Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscopul major al Bisericii Greco-Catolice, a fost cel care a citit cererea prin care a solicitat Papei Francisc să-i declare Fericiţi pe cei şapte episcopi martiri, "care au ales să moară, decât să se lepede de credinţa lor catolică". Sfântul Părinte şi-a exprimat acordul şi i-a declarat Fericiţi pe episcopii martiri, care urmează să fie celebraţi pe 2 iunie. Apoi a fost dezvelită icoana martirilor, aceasta fiind binecuvântată. Foto: (c) RADU TUŢĂ / AGERPRES FOTO Cardinalul Lucian Mureşan a mulţumit Papei Francisc pentru prezenţa în mijlocul credincioşilor, pentru faptul că a prezidat Dumnezeiasca Liturghie cu beatificarea celor şapte episcopi martiri. "Aici, la Blaj, bate inima Bisericii noastre, turma cea mică situată în periferiile existenţiale faţă de cei mari ai acestei lumi. Aici, Biserica noastră, înflăcărată în rugăciune şi în acţiune, îi îmbrăţişează pe cei din urmă, pe cei marginalizaţi, pe cei săraci, exprimându-şi vocaţia sa înnăscută pentru solidaritate", a spus cardinalul. Foto: (c) RADU TUŢĂ / AGERPRES FOTO "Binecuvântaţi-ne, Sfinte Părinte, pe noi, pe Biserica noastră, pe cei bolnavi, pe cei întemniţaţi, pe cei în vârstă, familiile aflate în greutăţi, dar şi pe mulţii noştri credincioşi ce trăiesc în diaspora", a completat înaltul ierarh. Rude ale celor şapte episcopi martiri care au fost beatificaţi duminică de către Papa Francisc s-au aflat pe Câmpia Libertăţii. Foto: (c) RADU TUŢĂ / AGERPRES FOTO Procedura de recunoaştere a martiriului celor şapte episcopi s-a derulat pe durata unui sfert de secol. Patru dintre episcopi au murit în închisorile din Sighet şi Gherla, Valeriu Traian Frenţiu, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, respectiv Alexandru Rusu. Mormintele acestora au rămas necunoscute, neputând a fi identificate, nici până azi, osemintele lor. Supravieţuitori ai Sighetului, Vasile Aftenie, Ioan Bălan şi Iuliu Hossu au fost îngropaţi, sub supravegherea Securităţii, în Cimitirul Bellu din Bucureşti. Potrivit tradiţiei în astfel de ceremonii, Papei Francisc i s-a oferit un relicvar cu moaşte, respectiv obiecte care au aparţinut celor şapte episcopi greco-catolici. AGERPRES/(AS - autori: Marinela Brumar, Sorin Blada, editor: Claudia Stănescu, editor online: Gabriela Badea)