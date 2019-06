Papa in Romania/ Harghita: Peste 100.000 de pelerini din intreaga lume, asteptati la Sumuleu Ciuc

Peste o sută de mii de persoane din întreaga lume sunt aşteptate să participe, sâmbătă, la Sfânta Liturghie oficiată de Papa Francisc la sanctuarul marian de la Şumuleu Ciuc, acolo unde în fiecare an se desfăşoară cel mai mare pelerinaj catolic din Europa Centrală şi de Est. Pregătirile pentru această vizită istorică au început de câteva luni, mai multe comisii şi sute de oameni lucrând pentru a pune la punct toate detaliile, de la textele liturgice până la veşmintele pe care le vor purta papa, cardinalii şi episcopii sau darul pe care Sfântul Părinte îl va primi la Şumuleu Ciuc. Altarul din şaua muntelui Şumuleu, de unde se va oficia slujba, a fost renovat, extins şi modernizat, pentru a satisface cerinţele unui astfel de eveniment, în zonă fiind construită şi o linie electrică de medie tensiune şi fiind amenajate căi de acces. O comisie specială a pregătit textele liturgice ale slujbei oficiate de Papa Francisc, în care s-au introdus elementele specific locului, acestea fiind aprobate de Sfântul Scaun. Potrivit membrilor comisiei, liturghiile şi cântecele vor fi în limbile latină, maghiară şi română, a fost editat un caiet care cuprinde aceste rugăciuni, respectiv traducerile în limbile respective ale cântecelor, iar răspunsurile la textele oficiale în limba latină, în care se va ţine slujba, "vor fi pe limba poporului", respectiv fiecare dintre credincioşi va răspunde în limba sa. La Şumuleu Ciuc, Papa Francisc va fi întâmpinat cu Imnul Papal, dar şi cu un vechi cântec bisericesc, "cântat de veacuri" la Şumuleu. Predica pe care Papa Francisc o va rosti în timpul liturghiei oficiate la Şumuleu Ciuc va fi tradusă simultan în limbile română şi maghiară, acesta fiind singurul loc din ţară în care se va utiliza acest fel de traducere, în celelalte oraşe predica urmând să fie subtitrată pe ecrane. La Şumuleu Ciuc, traducerea predicii va fi disponibilă şi pe frecvenţe radio, în română şi maghiară şi pe Internet în engleză, germană şi spaniolă. La liturghia oficiată în celebrul sanctuar marian, Sanctitatea Sa va purta veşminte liturgice realizate de un cunoscut designer de haine bisericeşti, din Satu Mare, Sabău-Trifu Cristina. Pe cazula (veşmântul liturgic) Sfântului Părinte, care este unicat, va fi Fecioara Maria de la Şumuleu Ciuc, din biserica Mânăstirii Franciscane, iar pe spate, logo-ul acestei vizite papale "Să mergem împreună!". În ceea ce priveşte veşmintele liturgice pe care le vor purta episcopii şi preoţii cu ocazia vizitei Papei Francisc la Şumuleu Ciuc, acestea au fost realizate într-un mic atelier de croitorie din Leliceni, o localitate în apropierea municipiului Miercurea Ciuc. În organizarea marelui eveniment de la Şumuleu Ciuc au fost implicaţi peste 300 de preoţi concelebranţi, precum şi zeci de preoţi care vor fi prezenţi în mulţimea de pelerini pentru a-i împărtăşi pe credincioşi. De asemenea, la slujbă vor participa 60 de episcopi, patru diaconi, iar unele informaţii arată că ar urma să ia parte şi patru cardinali. Pentru prima dată după cel De-al Doilea Război Mondial, statuia făcătoare de minuni a Fecioarei Maria de la Şumuleu Ciuc, sculptată în lemn de tei, cu o înălţime de 2,27 metri, cea mai mare de acest fel din lume, cu o vechime de peste 500 ani, va fi urcată pe munte şi va împodobi altarul de unde Suveranul Pontif va oficia slujba în data de 1 iunie. Scoaterea statuii originale din biserică are legătură şi cu faptul că Papa Francisc va oferi sanctuarului marian de la Şumuleu Ciuc un trandafir din aur, aşa cum face la toate locurile mari de pelerinaj dedicate Fecioarei Maria. Este aşteptat ca din biserică să fie scos şi Laborumul, steagul sfânt al Şumuleului, aşa cum se întâmplă şi la pelerinajul de Rusaliile Catolice. Cu ocazia marelui eveniment istoric, în apropierea altarului din şaua muntelui Şumuleu a fost amplasată şi o poartă secuiască de mari dimensiuni, la iniţiativa autorităţilor din Harghita, Covasna şi Mureş, care au dorit să prezinte valorile specifice acestei regiuni. Evenimentul de la Şumuleu Ciuc va reuni un număr impresionant de persoane, circa 110.000 de oameni înscriindu-se online pentru a participa la Sfânta Liturghie. Pe lângă pelerinii din România sau Ungaria, la Şumuleu Ciuc au anunţat că vin persoane din ţări foarte îndepărtate, cum ar fi Pakistan, Rwanda, Africa de Sud, Niger, Madagascar, Australia, Israel, Canada sau Namibia. Organizatorii au pregătit mai multe sectoare, atât pentru credincioşii care s-au înregistrat online, cât şi pentru cei care nu au făcut acest lucru, accesul în aceste zone realizându-se în urma unui control de securitate. Cei care nu vor avea vizibilitate prea bună către altar, au posibilitatea să urmărească slujba pe mai multe ecrane de mari dimensiuni, amplasate la faţa locului. La locul desfăşurării evenimentului vor fi montate mai multe spitale mobile şi puncte de prim ajutor, dar şi puncte de informare şi locuri de unde va putea cumpăra apă. De asemenea, forţele de ordine sunt pregătite să asigure buna desfăşurare a evenimentului, mai multe exerciţii şi simulări fiind desfăşurate în ultimele zile. Primăria Miercurea Ciuc îi roagă pe locuitorii municipiului şi persoanele aflate în oraş în timpul vizitei papale ca pe traseul parcurs de Papa Francisc să nu filmeze sau să fotografieze de la ferestre sau balcoane şi să nu folosească drone pentru înregistrări, aceste restricţii fiind impuse pentru asigurarea securităţii Suveranului Pontif. De asemenea, autorităţile locale au impus restricţii totale de circulaţie în centrul municipiului Miercurea Ciuc şi în zona în care are loc slujba, fiind asigurate câteva mii de locuri de parcare pentru pelerinii care vin cu maşina sau cu autocarul. De asemenea, Compania Naţională de Autostrăzi şi Infrastructură Rutieră a recomandat rute suplimentare pentru şoferii care tranzitează zona în această zi, iar CFR a suplimentat numărul de garnituri de tren care aduc pelerinii la Miercurea Ciuc. Aplicaţia WAZE a creat evenimentul ''Vizită Papa Francisc'', care arată restricţiile auto din zona centrală a municipiului Miercurea Ciuc şi indică rute ocolitoare. Pentru organizarea vizitei Papei Francisc la Şumuleu Ciuc, s-au înscris 600 de voluntari, care vor fi prezenţi la locul desfăşurării evenimentului dar şi în diverse puncte din Miercurea Ciuc, pentru îndrumarea pelerinilor, alţi 600 de voluntari fiind implicaţi în organizarea pelerinilor în parohiile din care vin. La faţa locului vor fi prezenţi şi peste 60 de salvamontişti, dar şi voluntari de Cruce Roşie şi membri ai diverselor asociaţii implicate în organizare, care vor veni în ajutorul persoanelor vârstnice sau cu handicap ce doresc să ia parte la marele eveniment. Pelerinii care participă la liturghia oficiată de Papa Francisc la Şumuleu Ciuc sunt rugaţi să se îmbrace şi să se încalţe corespunzător, să-şi aducă apă şi câteva alimente, să-şi ia medicamentele şi să anunţe dacă suferă de boli cronice. În sectoarele delimitate cu ocazia vizitei papale va fi prezent personal însărcinat cu acordarea primului ajutor şi extragerea celor care au nevoie de asistenţă medicală. Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) din Miercurea Ciuc a anunţat măsuri speciale pentru asigurarea asistenţei medicale pelerinilor care sosesc în oraş cu ocazia vizitei Suveranului Pontif. În ziua de 1 iunie, până la sfârşitul vizitei Papei, nu vor fi preluate cazuri de urgenţă de la celelalte spitale din judeţul Harghita, se suspendă programul de vizitare a pacienţilor de către aparţinători şi temporar, pe perioada desfăşurării vizitei Papei, intrarea în UPU se va face prin intrarea principală a spitalului. Totodată, s-au limitat internările pacienţilor cu afecţiuni cronice şi activitatea ambulatoriilor de specialitate din clădirea principală a spitalului. Pelerinii au fost aşteptaţi încă de vineri seara în bisericile din Miercurea Ciuc, unde s-au oficiat slujbe şi lăcaşurile de cult au rămas deschise, pentru cei care doreau să poposească sau să se odihnească acolo. Vineri seara, în mănăstirea de la Şumuleu Ciuc s-a celebrat Sfânta Litughie şi toată noaptea s-au rostit rugăciuni. De asemenea, sâmbătă dimineaţa, de la ora 6,00, începe pregătirea spirituală a celor prezenţi în şaua muntelui Şumuleu, de la ora 9,45 urmând să aibă loc introducere la liturghia pontificală. Sfântul Părinte va sosi la Miercurea Ciuc cu elicopterul, de la Bacău, şi va fi întâmpinat de o delegaţie formată din autorităţile locale, din care va face parte şi episcopul ortodox al Covasnei şi Harghitei, Andrei Moldovan. La altarul de pe munte, Papa Francisc va ajunge la ora 11,30, când va începe Liturghia Pontificală. Potrivit programului pus la dispoziţie de organizatori, după Sfânta Liturghie va fi prezentată o compoziţie muzicală în cinstea episcopului Márton Áron, pentru care arhidieceza Romano-Catolică de Alba Iulia a iniţiat demersurile necesare pentru beatificare. Organizatorii au mai anunţat că Suveranul Pontif va părăsi Şumuleu Ciuc la ora 16,10, existând informaţii că, după Sfânta Liturghie, se va odihni şi va servi masa la Casa Jakab Antal, de lângă biserica franciscană. Sanctitatea Sa va primi şi un dar special, la Şumuleu Ciuc. Este vorba de un "dar verde", respectiv mai multe suprafeţe forestiere, însumând 122 de hectare, în zona Ciuc, care au fost plantate cu aproape 650 de mii de puieţi, în cinstea Papei Francisc.