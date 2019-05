Papa in Romania/ Importanta comuniunii, mesajul care i-a impresionat pe credinciosii prezenti la Catedrala Sf. Iosif

Credincioşii prezenţi la slujba oficiată de către Suveranul Pontif la Catedrala Sfântul Iosif au rămas în suflet cu mesajul comuniunii, dar şi cu amintirea faptului că ploaia, anunţată toată ziua, a început să cadă abia după plecarea Papei Francisc, permiţând astfel participarea la liturghie şi pentru cei aflaţi afară, în faţa lăcaşului de cult. Mulţi dintre cei care şi-au îmbrăcat rapid pelerinele de ploaie, găsite în săculeţul pe care l-a primit fiecare pelerin din partea organizatorilor, au văzut în ploaie un semn de belşug. "Să mergem împreună!", spuneau unii dintre cei prezenţi, repetând astfel mesajul Papei. "Sfinte Părinte, nu uitaţi să vă rugaţi pentru biserica noastră şi pentru ţara noastră. Binecuvântaţi-ne, Sfinte Părinte, pe noi toţi, binecuvântaţi patria noastră şi poporul nostru", a spus, la sfârşitul slujbei, monseniorul Ioan Robu, Arhiepiscop-Mitropolit de Bucureşti. Una dintre credincioasele romano-catolice, care s-a împărtăşit în faţa Catedralei, a declarat că slujba a fost "înălţătoare", emoţionantă. "O slujbă minunată, extraordinară, mai ales că ne-am rugat să nu plouă. Şi chiar aşa s-a întâmplat. Iar acum plouă, dar poate că e un semn că vine şi belşugul la noi în România. A fost emoţionant. Eu am perceput mai pregnant mesajul unirii, transmis la Catedrala Mântuirii Neamului, când a cântat corul acela unit. O fost o slujbă înălţătoare. M-au trecut lacrimile. Am văzut şi mulţi porumbei, simbolul Duhului Sfânt", a spus ea. O credincioasă care a venit de la Drobeta Turnu Severin cu autocarul, alături de alţi pelerini, a declarat că vizita Suveranului Pontif reprezintă "o binecuvântare pentru toţi, indiferent de rit". "Mulţumim lui Dumnezeu pentru darul acesta, fiindcă este un dar, iar Dumnezeu ştie întotdeauna să vină cu daruri foarte frumoase. Şi natura a ţinut cu noi, deşi peste tot previziunile au fost că va ploua. Nu a plouat. Dar cel mai frumos a fost faptul că a fost un moment de comuniune între catolici şi ortodocşi", a spus ea. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO Un adolescent în vârstă de 13 ani declară că nu va uita niciodată faptul că Papa l-a privit în ochi. "S-a uitat la mine, s-a oprit puţin, apoi a salutat din nou şi a zâmbit. M-am simţit foarte bucuros. (...) Am venit cu familia. Ne-am rugat foarte mult în drum spre biserică şi am făcut un rozariu în timpul liturghiei", a spus el. O doamnă în vârstă de 80 de ani, venită de la Roman, spune că a fost prezentă şi la vizita Papei Ioan Paul al II-lea şi că ambele slujbe au fost "frumoase, fiecare în felul ei". O altă femeie, de confesiune ortodoxă, declară că a plâns în timpul slujbei. "Eu sunt pentru ecumenie. Ar trebui să se unească toate confesiunile, pentru că suntem creştini, până la urmă. Foarte frumoasă slujba. Păcat că a început ploaia şi nu am putut să savurăm ieşirea, dar a fost frumos. A meritat", spune ea. O altă participantă, o tânără în vârstă de 25 de ani, studentă la Universitatea de Artă, care se declară agnostică, spune că a simţit o spiritualitate şi o energie aparte în timpul slujbei. "Corul a fost superb. Mi-a plăcut cel mai mult. Şi a fost o spiritualitate aparte şi o energie pe care nu o poţi simţi decât fiind prezent aici. Chiar dacă, poate, s-a văzut mai bine prin filmări, nu este acelaşi lucru. Cred în Dumnezeu, dar nu ţin de o religie anume. Eu sunt botezată în religia ortodoxă, dar am fost şi la bisericile protestante, şi la catolici, şi în moschei şi am vorbit cu cei de acolo. Şi sunt de părere că este ceva bun în fiecare religie şi nu ar trebui să ţinem atât de mult la apartenenţa faţă de un anumit grup", a adăugat ea. AGERPRES/(A- autor: Irinela Vişan, editor: Karina Olteanu, editor online: Adrian Dădârlat)