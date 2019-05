Papa in Romania/ Mesajul pontifului adresat romanilor: 'Vin in Romania, tara frumoasa si primitoare, ca pelerin si frate'

"Vin în România, ţară frumoasă şi primitoare, ca pelerin şi frate", spune papa Francisc într-un mesaj video adresat românilor înainte de sosirea sa la Bucureşti pentru o călătorie apostolică de trei zile în ţara noastră, în perioada 31 mai - 2 iunie, ce se desfăşoară sub motto-ul "Să mergem împreună!". Mesajul, transmis marţi seara, la ora locală 20:00, este redat miercuri integral pe site-ul vaticannews.va. ''Dragi fraţi şi surori din România, Mai sunt doar câteva zile până la călătoria care mă va duce în mijlocul vostru. Gândul acesta mă bucură şi doresc încă de pe acum să vă adresez salutul meu cel mai cordial. Vin în România, ţară frumoasă şi primitoare, ca pelerin şi frate şi le mulţumesc Preşedintelui şi celorlalte Autorităţi ale naţiunii pentru că m-au invitat şi pentru deplina colaborare. Trăiesc deja bucuria întâlnirii cu Patriarhul şi cu Sinodul permanent al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi cu Păstorii şi credincioşii catolici. Legăturile de credinţă care ne unesc vin încă de la Apostoli, în special de la legătura care îi unea pe Petru şi pe Andrei, cel care potrivit tradiţiei a adus credinţa pe pământul vostru. Fraţi de sânge, au fost fraţi şi în vărsarea sângelui pentru Domnul. Şi printre voi au fost atâţia martiri, chiar în timpurile recente, precum cei şapte episcopi greco-catolici pe care voi avea bucuria de a-i proclama Fericiţi. Faptul pentru care au suferit, până la jertfirea vieţii, este o moştenire mult prea preţioasă ca să fie uitată. Şi este o moştenire comună, care ne cheamă să nu ne îndepărtăm de fratele care participă la ea. Vin între voi ca să mergem împreună. Mergem împreună când învăţăm să păstrăm rădăcinile şi familia, când ne îngrijim de viitorul copiilor şi de fratele de lângă noi, când ne depăşim fricile şi suspiciunile, când lăsăm să cadă barierele care ne separă de ceilalţi. Ştiu că mulţi pregătesc vizita mea în mod intens şi vă mulţumesc din inimă. Vă asigur că vă stau aproape în rugăciune vouă tuturor şi vă dau Binecuvântarea mea. Şi vă cer, vă rog, să vă rugaţi pentru mine! Să ne vedem cu bine!'' Papa Francisc ajunge vineri la Bucureşti, la douăzeci de ani după vizita Sfântului Ioan Paul al II-lea. Agenda vizitei include trei Sfinte Liturghii, opt discursuri în faţa autorităţilor politice şi religioase, beatificarea a şapte episcopi greco-catolici martiri şi o întâlnire cu comunitatea romă în doar trei zile foarte intense, la Bucureşti, Iaşi, Şumuleu-Ciuc şi Blaj, sub genericul "Să mergem împreună!". Întâlnirile cu preşedintele, primul ministru, patriarhul şi Sinodul permanent al Bisericii Ortodoxe Române şi cu vice-preşedintele Conferinţei Episcopilor din România marchează prima zi a călătoriei apostolice a papei Francisc în România, dedicată în întregime autorităţilor politice şi bisericeşti din Capitală. Potrivit programului detaliat publicat de Sala de presă a Sfântului Scaun, suveranul pontif pleacă de la Roma vineri, 31 mai, la ora 08:10 de pe aeroportul Roma - Fiumicino cu direcţia Bucureşti - Otopeni, unde urmează să ajungă la ora 11:30. După primirea oficială de la aeroport, papa merge la Palatul Prezidenţial Cotroceni pentru ceremonia de bun venit, vizita de curtoazie la preşedintele României şi întâlnirea cu prim-ministrul. La ora 13:00, la Palatul Cotroceni, pontiful prezintă primul discurs al vizitei în cadrul întâlnirii cu autorităţile, reprezentanţii societăţii civile şi membrii Corpului Diplomatic. După întâlnirile cu autorităţile politice şi societatea civilă, a doua parte a zilei este dedicată dimensiunii spirituale, începând cu Biserica Ortodoxă şi încheind cu Biserica Catolică. Astfel, la 15:45, papa merge la Palatul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române pentru o întâlnire privată cu patriarhul ortodox, după care urmează întâlnirea cu Sinodul permanent al Bisericii Ortodoxe, în faţa căruia prezintă cel de-al doilea discurs al vizitei. Întrevederea cu reprezentanţii Bisericii Ortodoxe se încheie cu vizita papei şi a patriarhului la noua catedrală ortodoxă pentru rugăciunea "Tatăl Nostru" şi cu un cuvânt de salut din partea Succesorului lui Petru. Prima zi a papei în România se încheie cu Sf. Liturghie oficiată în catedrala "Sf. Iosif" a arhidiecezei romano-catolice de Bucureşti. Sâmbătă în prima parte a zilei, papa va oficia Sfânta Liturghie la sanctuarul marian de la Şumuleu-Ciuc, urmând ca, în partea a doua a zilei, să viziteze dieceza de Iaşi pentru o întâlnire cu tinerii şi familiile. La ora 9:30, pontiful pleacă de la Bucureşti cu avionul spre Bacău, după care merge cu elicopterul la Miercurea-Ciuc, în arhidieceza romano-catolică de Alba-Iulia. Succesiv, papa merge cu automobilul la sanctuarul Fecioarei Maria de la Şumuleu-Ciuc, unde celebrează Sf. Liturghie cu pelerinii prezenţi şi ţine omilia celebrării euharistice. În jurul orei 17:00 papa ajunge cu elicopterul pe aeroportul din Iaşi. La 17:30 face o vizită la catedrala romano-catolică, după care merge în faţa Palatului Culturii pentru o întâlnire mariană cu tinerii şi familiile, cărora le adresează cel de-al şaselea discurs al vizitei. În cursul serii, papa se întoarce cu avionul la Bucureşti. Duminică, în cea de-a treia şi ultima zi a călătoriei apostolice a papei în România, va fi oficiată Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în ritul bizantin român şi va avea loc ceremonia de beatificare a şapte episcopi greco-catolici martiri. Liderul spiritual catolic pleacă de la Bucureşti cu avionul duminică, la ora 9:00, cu direcţia Sibiu, de unde merge cu elicopterul la Blaj, sediul istoric al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Aici, pontiful celebrează Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie cu beatificarea a şapte episcopi greco-catolici martiri, ritul sacru desfăşurându-se pe Câmpia Libertăţii de la Blaj. Papa prezintă omilia celebrării euharistice şi recită antifonul marian pascal "Regina Coeli" ("Bucură-te, Regina Cerului"). După prânzul cu suita papală, Sfântul Părinte are o întâlnire cu comunitatea romă din Blaj. În fine, în jurul orei 17:00, papa soseşte cu elicopterul la aeroportul din Sibiu pentru ceremonia de rămas bun. Papa Francisc pleacă din România cu avionul duminică, 2 iunie, la 17:30, urmând să ajungă pe aeroportul Roma - Ciampino în jurul orei locale 18:30. După nelipsita vizită la icoana Maicii Domnului "Salus Populi Romani" din bazilica Santa Maria Maggiore, papa se întoarce la reşedinţa sa din Casa "Sf. Marta" din Cetatea Vaticanului. Cea de-a doua călătorie apostolică a unui papă în România marchează o serie de premiere: prima vizită a unui papă care cuprinde atât Capitala cât şi fostele principate istorice ale României - cu etape la Bucureşti, Iaşi, Şumuleu-Ciuc şi Blaj -, prima întâlnire a unui papă cu reprezentanţii comunităţii rome, precum şi prima prezenţă a unui papă, chiar şi numai pentru o escală tehnică, la Bacău şi Sibiu. În ciuda vârstei octogenare şi a efortului fizic pe care şi l-a asumat pentru cele trei zile, papa Francisc se face pelerin în ţara numită cu afecţiune de Sfântul Ioan Paul al II-lea "Grădina Maicii Domnului". Un pelerin care, în cele din urmă, nu-şi propune decât să întâlnească şi să cunoască alţi pelerini de la periferia geografică a unui spaţiu european în căutare de speranţă, credinţă şi unitate, conchide vaticannews.va.