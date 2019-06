Papa in Romania / Oameni de toate varstele au venit la Iasi sa il vada pe Papa Francisc

Zeci de mii de oameni din ţară şi străinătate au venit la Iaşi cu speranţa că îl vor vedea pe Papa Francisc, aşteptat să sosească sâmbătă la Catedrala ''Sfânta Fecioară Maria, Regină'', după care se va deplasa cu papamobilul spre Piaţa Palatului Culturii pentru a participa la ''Întâlnirea mariană cu tinerii şi familiile''. Printre cei care au venit la Iaşi special pentru a-l vedea pe Suveranul Pontif se află şi Antonio, un italian care de cinci ani este căsătorit cu o femeie din judeţul Galaţi. "Pentru noi este un om foarte important. Papa Francisc a făcut miracole. Papa Francisc a unificat. L-am mai văzut la Roma, l-am văzut şi ieri la televizor, când a vizitat Bucureştiul. Nu mă aşteptam să îl pot vedea de aşa de aproape. Abia aştept acest moment", a povestit Antonio. Îmbrăcată în costum popular, doamna Eva Barnaveta a venit de la Roman să îl vadă pe Papa Francisc, după ce cu ani în urmă a avut ocazia să îl vadă şi pe Papa Ioan Paul al II-lea la Bucureşti. "Într-o zi specială trebuie să te îmbraci într-un costum special. E o bucurie mare. E o mare onoare pentru noi că a venit aici la Iaşi. Nu a fost niciodată vreun Papă în Moldova", a spus Eva Barnaveta. Printre cei care aşteaptă sosirea Papei Francisc se află mulţi copii şi tineri. Ei aşteaptă liniştiţi şi totuşi nerăbdători să îl întâlnească pe Suveranul Pontif. "O dată în viaţă îl putem vedea pe Papa cât mai aproape de noi, dar şi pentru binecuvântarea pe care ne-o dă. Am venit pentru că am auzit că e un om bun, face multe lucruri bune. Mulţi spun că aduce o pace sufletească şi am vrut şi eu să văd cum este. Încă nu l-am văzut, dar probabil că mă voi simţi calmă şi voi avea o căldură în suflet atunci când va trece şi se va uita spre mine", a afirmat Carmen-Maria Ciobanu, o fată în vârstă de 14 ani care a venit din localitatea nemţeană Săbăoani. Pentru cei mari şi cei mici, indiferent de confesiunea religioasă, venirea Papei Francisc la Iaşi este o vizită istorică. "Venirea Papei în România este o bucurie în toată ţara, pentru toate comunităţile catolice şi pentru alte rituri de alte religii. În primul rând este o vizită a unui conducător de stat, apoi este o vizită pastorală - pentru bisericile şi comunităţile catolice. Venind la noi face ca noi să fim aproape de el. El a venit aproape de noi. Nu toţi au posibilitatea sau puterea să ajungă într-o vizită la Roma sau într-o audienţă specială la Roma. De aceea, venirea Papei este o prezenţă frumoasă, pozitivă şi de binecuvântare pentru noi. În al doilea rând, Papa Francisc a venit să înnoade această vizită pe care Papa Ioan Paul al II-lea a făcut-o. Papa Ioan Paul al II-lea era un îndrăgostit al tinerilor şi al copiilor. Oriunde mergea, voia să se întâlnească cu ei. Şi atunci tinerii şi copiii voiau să îl întâlnească pe Papa, dar puţini reuşeau să ajungă. Iată că acum a fost împlinirea acestui vis pentru toţi tinerii şi copiii, ca Papa să vină la noi", a declarat Andrei Ciobănică, preotul paroh din localitatea Pildeşti. De la ora 14,00 pe ecranele montate în perimetrul pus la dispoziţie pentru pelerini sunt difuzate diferite documentare privind viaţa Bisericii, activitatea Suveranului Pontif şi identitatea creştinilor catolici din Moldova. Pe scena special amenajată în Piaţa Palatului Culturii sunt susţinute şi recitaluri de muzică religioasă şi modernă. Potrivit preotului Adrian Blăjuţă, responsabil de comunicare pentru vizita papei Francisc la Iaşi, de la ora 16,00 va avea loc programul "Împărtăşind bucuria credinţei", ca pregătire pentru sosirea Sfântului Părinte la Iaşi. Va fi evocată figura Sfântului Ioan Paul al II-lea, care a vizitat România în urmă cu 20 de ani. Programul va continua cu mărturii ale unor persoane care reprezintă categoriile de creştini din Dieceza de Iaşi: copii, tineri, familii, călugăriţe şi preoţi. Toate aceste momente vor fi înfrumuseţate cu cântări ale corului şi ale orchestrei. Ulterior va începe un timp de rugăciune care să îi predispună pe participanţi la trăirea intensă a întâlnirii cu papa Francisc. Icoana Maicii Domnului de la Cacica va fi purtată în procesiune de la Catedrala "Sfânta Fecioară Maria, Regină" până la scenă. Icoana va fi însoţită de rectorul Sanctuarului de la Cacica, preotul Anton Mărăndescu, şi de un grup de 180 de reprezentanţi ai parohiilor din Dieceza de Iaşi, format din copii, tineri şi familii. Douăzeci de copii vor preceda icoana aruncând petale de flori. Vor fi şi şapte persoane din Republica Moldova. În acest timp vor fi înălţate rugăciuni şi intonate cântări în cinstea Sfintei Fecioare Maria. Patru copii, care ulterior îl vor întâmpina pe Sfântul Părinte, vor recita un mister din rugăciunea Rozariului. Icoana va fi aşezată pe scenă la locul predispus spre a fi venerată de papa Francisc. Potrivit sursei citate, după încheierea momentului de rugăciune, pelerinii vor putea urmări pe ecrane deplasarea Sfântului Părinte de la aeroport şi vizitarea Catedralei "Sfânta Fecioară Maria, Regină". Papa Francisc, însoţit de episcopul Petru Gherghel, urmează să sosească de la aeroportul din Iaşi în maşină închisă la Catedrala Romano-Catolică, unde va fi întâmpinat de Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi şi părintele paroh al catedralei. Sanctitatea Sa va intra în catedrală. Înăuntrul acesteia vor fi prezenţi aproximativ 800 de bătrâni şi bolnavi care îl vor saluta în timpul parcursului prin catedrală. Ajuns înaintea relicvelor fericitului Anton Durcovici, preotul Anton Bişoc, de 98 de ani, care are 71 de ani de slujire ca preot, dar şi un tânăr diacon, preotul Ricardo Baciu, îi vor înmâna Sanctităţii Sale o candelă aprinsă. Papa Francisc se va ruga în tăcere înaintea relicvelor lui Anton Durcovici şi apoi va ieşi pe uşa principală a catedralei. În faţa catedralei, papa Francisc va binecuvânta o statuie de marmură a Mântuitorului, care va rămâne în Iaşi, ca o amintire a vizitei. Lângă această statuie se va afla şi prima bornă kilometrică a Drumului către Santiago de Compostela, care va marca traseul de 4.500 de kilometri ce porneşte de la Iaşi, pe care Sfântul Părinte o va binecuvânta cu semnul crucii. După acest moment, Papa Francisc va urca în papamobil şi, îndreptându-se spre scenă, îi va saluta pe credincioşii adunaţi în piaţă, în timp ce se intonează cântări de sărbătoare: "O, Marie, o preadulce Mamă" şi "Tu vei fi profetul mântuirii". Ajuns la scenă, va coborî din maşină şi va fi primit de patru copii din centrele de plasament din Dieceza de Iaşi, îmbrăcaţi în port tradiţional. Copiii îi vor aduce flori care vor fi aşezate, în semn de veneraţie, la icoana Sfintei Fecioare Maria adusă de la Sanctuarul naţional de la Cacica. Potrivit informaţiilor furnizate de preotul Adrian Blăjuţă, în timpul întâlnirii mariane cu familiile şi tinerii, eveniment ce va avea loc pe scena amplasată în faţa Palatului Culturii din Iaşi, un cuplu de tineri va conduce întâlnirea, intervenind în mod succint pentru a introduce cele trei părţi ale întâlnirii: pe cea dintâi, care prezintă realitatea locală a tinerilor şi familiilor, pe cea de-a doua, care conţine semnul crucii, salutul liturgic, rugăciunea zilei, fragmentul biblic şi mesajul Sfântului Părinte şi pe ceea de-a treia, ce cuprinde un moment de rugăciune către Sfânta Fecioară Maria. Rugăciunea de laudă adusă lui Dumnezeu va fi introdusă de Papa Francisc, iar şase persoane vor rosti diferite rugăciuni. În timp ce corul şi poporul vor intona cântecul final, Suveranul Pontif va coborî de pe scenă, va saluta personal cele 10 persoane stabilite şi va urca în maşina care îl va conduce la aeroportul din Iaşi. Evenimentul de la Iaşi se va încheia cu un concert susţinut de maestrul Gheorghe Zamfir, acompaniat de Orchestra Metropolitană Bucureşti.