Papa in Romania/ Pontificatul lui Francisc si lucruri mai putin cunoscute despre liderul catolic

Papa Francisc, ales în fruntea Bisericii Catolice din 2013, şi-a început în luna martie cel de-al şaptelea an de pontificat, deşi nu se aştepta să rămână mai mult de cinci ani în fruntea Bisericii Catolice. Suveranul Pontif va efectua o călătorie apostolică în România în perioada 31 mai - 2 iunie 2019, sub genericul 'Să mergem împreună!'. "Patru sau cinci ani" Francisc i-a succedat în martie 2013 Papei Benedict al XVI-lea, după ce acesta şi-a anunţat în mod neaşteptat retragerea. În 2015 afirma că simte că Dumnezeu a vrut ca el să conducă Biserica Romano-Catolică doar pentru o perioadă scurtă de timp "şi nimic mai mult". "Patru sau cinci ani", declara atunci Papa Francisc pentru postul de televiziune mexican Televisa, conform CNN. În context, suveranul pontif, acum în vârstă de 82 de ani, remarca că gestul predecesorului său, Benedict al XVI-lea, papă emerit, a deschis o uşă pentru mai mulţi papi emeriţi. Întrebat însă dacă îi place să fie Papă, el a răspuns cu entuziasm: "Nu mă deranjează". Şi a afirmat că se bucură să apeleze la Papa Emerit. "Este ca şi cum ai avea un bunic înţelept acasă. Poţi să ceri un sfat", a spus Francisc, care îl lăudase şi înainte pe Benedict pentru "gestul său frumos" spunând că ar putea face şi el acelaşi lucru într-o zi. Tot în interviul pentru Televisa, liderul celor peste 1,3 miliarde de catolici, a declarat că îi lipseşte posibilitatea de a ieşi în public fără a atrage o mulţime uriaşă. "Aş vrea să ies într-o zi, fără să fiu recunoscut, şi să merg la o pizzerie pentru o pizza", mărturisea el Bilanţ după şase ani În şase ani de pontificat, Papa Francisc a pronunţat mai mult de 1000 de omilii (cuvântări), dintre care peste 670 în timpul slujbelor la casa de oaspeţi Santa Marta din interiorul Vaticanului. El a rostit peste 1.200 de discursuri publice, între care 264 de cateheze, în cadrul Audienţelor generale de miercuri, potrivit site-ului vaticannews.va. În cadrul rugăciunilor "Angelus" şi "Regina Coeli" duminica după-amiaza, el a rostit 342 de comentarii la Evanghelie. Până în prezent, Papa Francisc a publicat două enciclice: Lumen Fidei în 2013 (preluând reflecţiile iniţiate de predecesorul său Benedict al XVI-lea) şi Laudato Si în 2015, precum şi trei exortaţii apostolice: Evangelii Gaudium, textul programului pontificatului, apoi Amoris Laetitia în 2016, urmate de două Sinoade consacrate familiei şi de exortaţia Gaudete et exsultate în 2018, al cărei titlu indică o invitaţie la bucurie şi la exultare adresată tuturor creştinilor. O a patra exortaţie apostolică a fost publicată pe 25 martie, adresată "tinerilor şi întregului popor al lui Dumnezeu". Într-un registru mai tehnic, în cei şase ani de pontificat au fost publicate 36 de constituţii apostolice şi 27 de scrisori apostolice ''Motu proprio'', precum şi Bula Anului Sfânt al Milostivirii. Papa Francisc a efectuat 27 de călătorii internaţionale şi 24 de vizite pastorale în Italia. Printre numeroasele lui canonizări, se pot aminti cele ale Papilor Ioan al XXIII-lea, Paul al VI-lea şi Ioan Paul al II-lea, arhiepiscopul Oscar Romero, Părinţii Sfintei Tereza de Lisieux, Fericitei Angela din Foligno şi iezuitului Pierre Favre (ultimii doi prin "canonizare echivalentă"). Provocările pontificatului Papa Francisc a încercat în timpul pontificatului săi să reformeze Curia, aparatul administrativ al Sfântului Scaun, şi să elimine corupţia din banca Vaticanului. Dar cea mai mare provocare o reprezintă abordarea moştenirii abuzurilor sexuale asupra copiilor comise de feţe bisericeşti. Acest scandal care zguduie Biserica Catolică implică membri ai clerului catolic din întreaga lume. Papa Francisc a prezentat deja scuze pentru "erorile grave" în modul în care Biserica Catolică a tratat scandalul abuzurilor sexuale din Chile, unde un episcop a fost acuzat că a acoperit faptele unui alt preot. De asemenea, abuzurile sexuale comise de preoţi în Irlanda timp de decenii au afectat grav reputaţia Bisericii Catolice din această ţară. Vaticanul şi-a exprimat "ruşinea şi tristeţea", însă Papa Francisc s-a confruntat cu numeroase critici, relatează Press Association. Victimele abuzurilor sexuale comise de membri ai clerului catolic i-au cerut să dea dovadă de 'transparenţă' inclusiv în legătură cu posibila sa implicare în cazurile muşamalizate în ţara sa natală Argentina. La un summit pe tema abuzurilor sexuale asupra minorilor desfăşurat în februarie la Vatican, papa a promis încetarea muşamalizării, dar fără a propune măsuri concrete. Biserica Catolică va înceta să mai muşamalizeze agresiunile preoţilor pedofili, ''aşa cum se obişnuia în trecut'', a spus Francisc la acest eveniment fără precedent organizat în replică la o nouă serie de scandaluri izbucnite în Statele Unite, Chile şi în alte părţi ale lumii, care au exacerbat criza care afectează deja de zeci de ani Biserica Catolică. În mijlocul acestui scandal, papa s-a întâlnit cu victime ale abuzurilor, a acceptat demisii şi au început procese. ''Papa celor săraci'' Papa Francisc, născut Jorge Mario Bergoglio, a dedicat mulţi ani acţiunilor de binefacere pentru persoanele defavorizate în ţara sa natală Argentina pe când era arhiepiscop de Buenos Aires, motiv pentru care a fost numit "papa celor săraci". Fiu de imigranţi italieni, Jorge Bergoglio a devenit cunoscut în Argentina după ce a criticat puternic capitalismul în timpul crizei financiare care a afectat ţara în 2001. El a vizitat în mod regulat mahalalele din jurul oraşului Buenos Aires şi a subliniat importanţa serviciilor sociale. Bergoglio a condus Ordinul Iezuiţilor în anii în care o juntă militară a deţinut puterea în Argentina şi a anunţat că a decis să deschidă pentru istorici arhivele secrete de la Vatican asociate pontificatului papei Pius al XII-lea, acuzat că nu a criticat Germania nazistă în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial în legătură cu existenţa Holocaustului. Arhivele vor fi deschise pentru istorici pe 2 martie 2020, ziua ce marchează împlinirea a 81 de ani de când Pius al XII-lea a fost ales papă. După ce a criticat Biserica Catolică pentru faptul că se concentrează prea mult asupra avortului şi contracepţiei şi după ce a rostit o frază intrată în istorie - "Cine sunt eu ca să îi judec?" - atunci când a vorbit public despre homosexuali, Francisc este considerat adeseori un papă cu opinii mult mai liberale decât cele ale predecesorilor lui. Cu toate acestea, liderul spiritual al celor 1,3 miliarde de credincioşi catolici din lume nu a schimbat poziţia Bisericii Catolice referitoare la planificarea familială şi sexualitate, făcând pur şi simplu mai rar comentarii ce vizau aceste teme. Informaţii inedite despre Papa Francisc Este cel de-al 266-lea papă al Bisericii Romano-Catolice. A ales numele Francisc în onoarea Sfântului Francisc de Assisi, unul dintre cei mai iubiţi dintre sfinţii catolici, cunoscut pentru acţiunile sale de caritate şi dragostea pentru animale. Deţine mai multe recorduri - este primul papă iezuit, primul din emisfera sudică, primul papă de pe continentul american, precum şi primul non-european după Grigore al III-lea, în secolul al optulea, născut în Siria. A ales să nu locuiască în reşedinţa oficială papală din Palatul Apostolic. În schimb a ales ca locuinţă Casa Santa Marta, o casă de oaspeţi a Vaticanului, astfel încât să poată primi vizitatori şi să se întâlnească cu oameni obişnuiţi. Ca mijloc de transport a ales un Ford Focus. Papa Francisc nu poartă pantofii roşii făcuţi special pentru el, conform tradiţiei papale, ci preferă să poarte unii negri obişnuiţi din ţara sa natală Argentina. Suveranul Pontif este bine cunoscut pentru legătura pe care o ţine cu credincioşii şi deseori surprinde persoanele care îi scriu cu apeluri telefonice neaşteptate. Un ziar italian chiar a publicat un ghid de etichetă care trebuie urmat în timpul unei convorbiri telefonice cu papa, scrie site-ul msn.com. Din 1998 până în 2013, a fost Arhiepiscop de Buenos Aires şi a fost făcut cardinal în 2001 de Papa Ioan Paul al II-lea. Pe când era episcop de Buenos Aires, obişnuia să spele picioarele oamenilor în închisori, spitale şi ale celor săraci şi defavorizaţi în Joia Mare - într-un ritual care aminteşte de umilinţa Fiului lui Dumnezeu în faţa apostolilor în seara dinaintea crucificării sale, ritual pe care îl respectă şi în prezent. El este cel mai mare dintre cei cinci copii ai familiei Bergoglio. Singura dintre fraţii şi surorile sale încă în viaţă este Maria Elena Bergoglio, cea mai mică dintre surori. Papa Francisc era un mare iubitor al tangoului în tinereţe înainte să-şi descopere "vocaţia religioasă". De ziua lui în 2014, numeroase persoane au dansat tango pe bulevardul Via della Conciliazione în faţa Pieţei Sfântul Petru, la Roma. Suveranul Pontif este un mare fan al fotbalului, iar Club Atlético San Lorenzo de Almagro din Argentina este echipa sa favorită. A fost desemnat "persoana anului 2013" de editorii revistei Time şi s-a aflat pe lista celor mai influente 100 de personalităţi ale lumii realizată de aceeaşi publicaţie americană, în care fostul preşedinte american Barack Obama a scris un scurt fragment dedicat acestuia. Willie Davidson, nepotul co-fondatorului Harley-Davidson, i-a dăruit Papei Francisc o motocicletă de 1.585 cc cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înfiinţarea companiei. Suveranul Pontif a vândut-o la licitaţie cu 327.000 de dolari, sumă care a mers către o cantină a săracilor şi la un hostel pentru persoane fără adăpost din Roma. La începutul anului 2014, a devenit primul Suveran Pontif care a apărut pe coperta revistei Rolling Stone şi în 2015 a lansat un album de muzică pop-rock intitulat "Wake Up!". Papa Francisc a dezvăluit într-un interviu că dragostea este virtutea sa favorită. Printre alte lucruri favorite ale Suveranului Pontif se numără filmul "Babette's Feast", pictura "White Crucifixion" de Mark Chagall şi bunica sa Rosa. Are un singur plămân. Celălalt i-a fost extirpat în adolescenţă, în urma unei infecţii. Lucrul care îi lipseşte cel mai mult de când a devenit papă este să iasă la o pizza. Se spune că se strecoară afară noaptea pentru a se întâlni cu persoane fără adăpost. Când era Arhiepiscop de Buenos Aires, obişnuia să iasă deseori noaptea pentru a vorbi şi mânca cu oamenii săraci. Tot în aceea perioadă, el mergea des cu metroul, însă prefera autobuzul pentru că putea să privească afară. Şi-a reînnoit paşaportul în 2014 ca cetăţean argentinian obişnuit, deşi avea unul diplomatic de la Vatican, şi a cerut să nu beneficieze de privilegii speciale. În tinereţe, Papa Francisc a lucrat ca paznic la un bar din Buenos Aires. Are studii de chimie, deşi nivelul său de specializare este neclar. A terminat Şcoala Tehnică Industrială nr.12 ca tehnician chimist şi ar fi predat la unele licee în Argentina. Papa Francisc vorbeşte trei limbi - spaniolă, italiană şi germană. În afară de acestea, se descurcă şi în limbile engleză şi franceză. Papa are propriul set de emoticoane, numite Popemoji. În onoarea vizitei sale în Statele Unite, Swyft Media a realizat un set de emoji care îi reflectă simţul umorului. 