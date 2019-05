Papa in Romania/ REPORTAJ De la personalitati la simpli credinciosi - alaturi de Papa Francisc la Catedrala Nationala

Personalităţi ale vieţii politice, culturale, de afaceri şi sportive, membri ai corpului diplomatic, dar şi simpli credincioşi l-au aşteptat vineri, la Catedrala Naţională, pe Papa Francisc, aflat într-o vizită de trei zile în România. Ei au dorit să-l vadă pe Sfântul Părinte şi să-l salute, fiind de părere că această vizită este importantă pentru toţi creştinii. "Am venit la Bucureşti, din Bacău, încă de ieri pentru vizita Papei Francisc. Mă bucur că am reuşit să-l întâmpin la aeroport şi apoi am venit aici (n.r. - la Catedrala Naţională). Am retrăit momentul din urmă cu 20 de ani. Vivat Papa! Atunci, acum 20 de ani, studentă fiind, am strigat pe Calea Victoriei, pentru prima dată, 'Vivat Papa' când Suveranul Pontif Ioan Paul al II-lea trecea în papamobil. Azi am aceeaşi bucurie", a spus o femeie, care aştepta să intre în Catedrală cu biletul de acces afişat pe ecranul telefonului. O altă femeie, care s-a recomandat "ortodoxă", a apreciat drept "un lucru important pentru toţi creştinii" vizita Papei Francisc la Bucureşti şi mai ales la Catedrala Naţională. "Este un lucru important pentru toţi creştinii şi am vrut să-i arăt fiicei mele ce înseamnă să accepţi alte confesiuni şi să îl slujeşti pe Dumnezeu", a precizat aceasta. Fiica ei, o elevă de 14 ani, consideră că e un moment important pentru poporul român vizita Papei în România. "Mi se pare important să acceptăm şi alte religii în afară de ortodoxie pentru că toţi suntem fiii lui Dumnezeu", a spus tânăra. Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Timotei Prahoveanul, a afirmat că prezenţa Papei Francisc la Catedrala Naţională este în primul rând un act de cinstire pentru istorie. "Este, în primul rând, un act de cinstire pentru istoria acestui loc, a Bisericii, a acestei Catedrale care s-a zidit şi pentru istoria comună a primului mileniu, pe care trebuie s-o păstrăm cu sfinţenie", a declarat pentru AGERPRES episcopul-vicar. Pentru episcopul Dunării de Jos, Casian, vizita Papei în România reprezintă "o continuitate firească a unei realităţi". "E o continuitate firească a unei realităţi. Aici este viaţa Sfântului Apostol Andrei şi este o confirmare şi o afirmare a apostolatului Sfântului Andrei, care reprezintă partea de răsărit a Europei, după cum fratele lui, Petru, reprezintă partea de apus a Europei", a spus el. La Catedrala Naţională, s-au aflat şi oficialităţi ale statului din toate domeniile. Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Cristina Tarcea, a mărturisit că participarea la evenimentul de la Catedrala Naţională a însemnat extrem de mult. "Ceea ce m-a impresionat este faptul că radia atât de multă bunătate şi înţelegere şi înţelepciune şi echilibru. Şi lucrurile acestea ne lipsesc atât de mult în ziua de astăzi încât, efectiv, m-a impresionat şi mi-au dat lacrimile. Şi n-aş mai fi vrut să mă despart de prezenţa domniei sale", a mărturisit Tarcea. Şi senatorul Mihai Fifor consideră că vizita Papei este "un moment deosebit pentru România". "Dincolo de valoarea simbolică a acestei vizite este, cred, un moment deosebit pentru România, un moment în care Sfântul Părinte ne vizitează şi înnoadă o tradiţie deja. Iată sunt 20 de ani de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea. Sunt momente în care trebuie să ne gândim cu toţii la ce înseamnă umanitatea şi la ce ar însemna podul acesta între cele două culte ale aceleiaşi religii, pentru că discutăm de creştinism şi discutăm despre creştinismul văzut în toată plenitudinea sa aici, la Catedrala Mântuirii Neamului, alături de Sanctitatea Sa Sfântul Părinte, Patriarhul Daniel. Sunt lucruri unice şi cred că nu poţi să pleci decât încărcat spiritual şi cu gândul către o lume mai bună", a recunoscut Fifor. Întâmpinat de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, şi de mii de credincioşi care l-au primit cu aplauze, la sosirea pe esplanada Catedralei Naţionale, Suveranul Pontif le-a transmis acestora salutul pascal "Hristos a înviat". Doi tineri în costume populare româneşti i-au oferit Sfântului Părinte pâine şi sare, precum şi un buchet cu flori. În Catedrala Naţională au fost prezenţi, alături de miile de credincioşi, preşedintele Klaus Iohannis, preşedintele Senatului şi Camerei Deputaţilor, Călin Popescu-Tăriceanu şi Marcel Ciolacu, premierul Viorica Dăncilă, membri ai Guvernului şi ai Parlamentului, Custodele Coroanei Române, Margareta, şi principele Radu, preşedintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, alte personalităţi ale vieţii politice, culturale româneşti, de afaceri şi sportive, membri ai corpului diplomatic. În cadrul ceremoniei de la Catedrala Naţională a avut loc rostirea rugăciunii "Tatăl nostru" în limba latină, urmată de cântări pascale catolice. La final a fost rostită rugăciunea "Tatăl nostru" în limba română şi au fost intonate cântări pascale ortodoxe. Patriarhul Daniel a rostit un cuvânt de salut pascal, în care a mulţumit pentru ajutorul financiar acordat de Papa Ioan Paul al II-lea pentru construirea Catedralei Naţionale. El i-a dăruit, la final, Papei o icoană în mozaic a Sfântului Apostol Andrei. "În semn de ospitalitate românească, dorim să oferim Sanctităţii Voastre o icoană în mozaic a Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul spiritual al României, dimpreună cu urarea: Ad multos annos!", a spus Patriarhul. După ceremonie, Papa Francisc şi Patriarhul Daniel au fost salutaţi, pe rând, de preşedintele Klaus Iohannis, de premierul Viorica Dăncilă, foştii şefi ai statului român Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, de Custodele Coroanei, Margareta, principele Radu, de preşedintele Curţii Constituţionale, Valer Dorneanu. La ieşirea din Catedrală, Patriarhul Daniel şi Papa Francisc au salutat din nou credincioşii prezenţi pe esplanadă cu salutul pascal "Hristos a înviat!", rostit de trei ori. Papa Francisc şi-a arătat din nou dragostea faţă de copii. La plecare, a ţinut să binecuvânteze trei copii care au aşteptat cu emoţie să-l vadă pe Sfântul Părinte.