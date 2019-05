Papa in Romania/ REPORTAJ Suveranul Pontif, asteptat de romani ca mesagerul unei lumi mai bune

Fiecare dintre miile de români care au ieşit vineri pe străzile Bucureştiului pentru a-l vedea pe Papa Francisc a avut experienţa sa unică: unii şi-au oprit maşinile pe sensul celălalt de mers pentru a saluta coloana oficială a Suveranului Pontif în drumul de la aeroport, alţii au venit cu familia în apropierea Palatului Cotroceni ca să ovaţioneze "Vivat Papa!", iar alţii au aşteptat în curtea Catedralei Naţionale şi au răspuns într-un glas "Adevărat a înviat" la salutul pascal al Sfinţiei Sale. Prima zi a vizitei apostolice a Papei Francisc în România a adus pe întreg traseul oficial mii de oameni - de la Aeroportul Internaţional "Henri Coandă" la Palatul Cotroceni, de la Patriarhie la Catedrala Naţională, la Catedrala "Sfântul Iosif" şi, în final, pe o ploaie torenţială, până la Nunţiatura Apostolică, români din toate colţurile ţării au venit să îl salute, să îl vadă şi să îl audă pe Sfântul Părinte. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO Încă din prima parte a zilei, la primirea de la Palatul Cotroceni, Papa Francisc a fost întâmpinat de sute de persoane care au strigat, din spatele Gărzii de Onoare, "Vivat Papa!". La plecarea de la Cotroceni, Suveranul Pontif a ieşit din maşina oficială ca să le strângă mâinile acestora şi să îi salute. Printre cei care au privit primul moment oficial vizitei Suveranului Pontif la Bucureşti, la o tribună de pe Platoul de ceremonii Marinescu, s-a numărat şi Crăiţa Albu, care a venit alături de nepotul ei, Alexandru, de şase ani şi trei luni. Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO "La vârsta mea este important că am trăit până acum să particip la un eveniment atât de important, încărcat de emoţie. Nu sunt catolică, sunt ortodoxă, dar Dumnezeu este al tuturor, Maica Domnului îi apără pe toţi, indiferent de religie, important este "să mergem împreună" spre ceea ce e bine şi frumos pentru fiecare dintre noi", a afirmat Crăiţa Albu. Ideea unităţii în credinţă a fost evocată de mai multe persoane prezente la ceremonie. O tânără din Târgu Mureş care face parte din rândul Cercetaşilor României a venit la Palatul Cotroceni, alături de colegii săi, dar şi de mama ei şi o soră. "Cred în unitatea bisericilor şi cred că prezenţa Papei aici este un pas în uniunea bisericilor", a spus ea. Sora ei a mărturisit că au plecat de acasă la miezul nopţii. "Mi s-a părut un moment unic. În gândul meu continuu era 'chiar sunt aici?!'. Ne-am trezit cu noaptea în cap, pe la 12,00, să venim din Târgu Mureş cu trenul, dar chiar a meritat fiecare moment", a povestit tânăra. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Mama fetelor şi-a exprimat speranţa într-o lume mai bună. "Am trei copii. Sunt aici doar cu fiicele. Sunt foarte fericită. Am impresia că se scrie istorie, că trăim momente unice. Să sperăm că vizita Sfântului Părinte în România o să ne schimbe pe plan economic, o să aducă mai multă bunătate şi unitate între creştini. Este tot ce îmi doresc eu. (...) Eu cred că tinerii zilelor noastre vor construi o lume mai bună", a declarat ea. O femeie ce a participat la primirea Sfântului Părinte la Palatul Cotroceni a mărturisit că pentru ea "venirea Papei este apropierea de Dumnezeu". De la Cotroceni, Papa Francisc a plecat către locuri-simbol ale Bisericii Ortodoxe Române: Palatul Patriarhiei şi Catedrala Naţională. Sute de persoane l-au aşteptat în drumul spre Dealul Patriarhiei. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Pentru sosirea Papei Francisc la Palatul Patriarhiei, circulaţia a fost oprită pe întreaga zonă "Unirii" până la Palatul Parlamentului. Dincolo de cei care au venit special în zonă să îl vadă pe Suveranul Pontif, rememorând unii dintre ei vizita istorică de acum 20 de ani a Papei Ioan Paul al II-lea, prima a unui Suveran Pontif într-o ţară majoritar ortodoxă, au fost şi bucureşteni care au văzut coloana oficială din întâmplare. Carmen Ştefan, de 55 de ani, a spus că vizita Suveranului Pontif "este ceva deosebit pentru poporul român, mai ales că se întâmplă după alegeri, când toată lumea speră ca bunul Dumnezeu să îşi întoarcă faţa către noi". Aşteptând răbdător să îl vadă pe Papă plecând spre Catedrala Naţională, Benedict Ionescu a povestit că şi-a dorit acest moment după ce, în urmă cu 20 de ani, nu a putut asista la vizita Papei Ioan Paul al II-lea. "Acum am dorit să nu ratez prilejul ăsta unic", a spus el. Pentru el, Papa Francisc se comportă "ca un papă universal, ca un reprezentat al Bisericii universale". "Face multe vizite, am văzut, în alte ţări, de confesiuni diferite şi cred că are un rol important în strângerea legăturilor dintre popoare", a precizat bărbatul. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO În drumul spre Catedrala Naţională, Suveranul Pontif a salutat din nou mulţimea de la geamul deschis al maşinii sale. Ultimul moment al primei zile a vizitei Papei Francisc în România a fost Sfânta Liturghie de la Catedrala "Sfântul Iosif". Predica Suveranului Pontif a fost un îndemn la empatie şi comunitate. "Să spunem cu tărie: în lumea din jurul nostru există spaţiu pentru speranţă!", a afirmat Papa Francisc. După ceremonia de la Catedrala "Sfântul Iosif", Papa Francisc a salutat mulţimea. În papamobil, pe o ploaie măruntă, Suveranul Pontif i-a salutat pe oamenii care îl aplaudau sau fluturau steguleţe galbene ale Statul Vatican. Discursurile Suveranului Pontif din timpul zilei de vineri au adus un omagiu emigranţilor români, dar au vorbit şi despre "nobleţea de a renunţa la ceva din propria noastră viziune, astfel încât să creăm o armonie care să ne permită să înaintăm în siguranţă înspre scopuri pe care să le împărtăşim". Totodată, cuvintele Papei Francisc au îndemnat la ajutarea celor "rămaşi singuri, pe vreme rea", care au nevoie de "prietenia şi de căldura unei comunităţi care să îi îmbrăţişeze". Comitetul Interministerial pentru Securitate "Vizită Papa Francisc 2019" a precizat că peste 150.000 de persoane au participat vineri la evenimentele publice ale Sanctităţii Sale, de la aterizarea în România până la retragerea la Reşedinţa Oficială. 