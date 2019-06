Papa in Romania / Suveranul Pontif a ajuns la Sumuleu Ciuc

Papa Francisc a ajuns, sâmbătă, la sanctuarul marian de la Şumuleu Ciuc, locul unde va oficia o Liturghie Pontificală şi unde, în fiecare an, are loc cel mai mare pelerinaj catolic din Europa Centrală şi de Est. Sanctitatea Sa a venit la Şumuleu Ciuc cu un papamobil de culoare albă, marca Dacia Duster. Papa Francisc a trecut printre sectoarele în care se află pelerinii, iar oamenii l-au salutat cu entuziasm. Suveranul Pontif a fost întâmpinat cu imnul papal şi cu un vechi imn secuiesc. La scurt timp după sosirea Papei Francisc, ploaia s-a oprit la Şumuleu Ciuc. Comitetul Interministerial pentru Securitate "Vizită Papa Francisc 2019" a precizat că 85.000 de pelerini sunt prezenţi la evenimentele publice de la Şumuleu Ciuc. Conform aceleiaşi surse, aproximativ 14.000 de persoane dintre cele care au intrat în România in ultimele trei zile au declarat că vor participa la pelerinajul de la Şumuleu Ciuc. Papa Francisc va oficia slujba de la un altar în aer liber, ridicat în şaua muntelui Şumuleu, acelaşi de unde se ţine, în fiecare an, liturghia oficiată în cinstea Fecioarei Maria, în Sâmbăta Rusaliilor, cu ocazia marelui pelerinaj catolic. La Şumuleu Ciuc se află şi premierul României, Viorica Dăncilă, împreună cu mai mulţi miniştri, dar şi preşedintele Ungariei, Ader Janos, venit într-o vizită privată împreună cu soţia sa. Sfântul Părinte poartă veşminte liturgice realizate de designerul român de haine bisericeşti Sabău-Trifu Cristina, din Satu Mare. Pe cazula (veşmântul liturgic - n.r.) Sfântului Părinte, care este unicat, se află Fecioara Maria de la Şumuleu Ciuc, biserica Mânăstirii Franciscane şi pe spate, logoul acestei vizite papale "Să mergem împreună!". În ceea ce priveşte veşmintele liturgice pe care le poartă episcopii şi preoţii cu ocazia acestui eveniment, acestea au fost realizate într-un mic atelier de croitorie din Leliceni, o localitate în apropierea municipiului Miercurea Ciuc. La altarul de unde Papa Francisc va oficia Sfânta Liturghie a fost adusă, în cursul dimineţii, statuia făcătoare de minuni a Fecioarei Maria din Biserica Franciscană de la Şumuleu, care este scoasă foarte rar din lăcaşul de cult. Ultima oară a fost scoasă din biserică în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, pentru a fi protejată şi atunci când a fost restaurată. Statuia făcătoare de minuni a Fecioarei Maria de la Şumuleu Ciuc este sculptată în lemn de tei are cu o înălţime de 2,27 metri, este cea mai mare de acest fel din lume şi are cu o vechime de peste 500 ani. Papa Francisc va oferi sanctuarului marian de la Şumuleu Ciuc un trandafir de aur, aşa cum face de fiecare dată când merge la un loc cunoscut de pelerinaj dedicat Sfintei Fecioare Maria. Potrivit organizatorilor, Şumuleu Ciuc este singurul loc din Europa de Est care va primi acest dar simbolic din partea Suvernului Pontif. La slujba oficiată de Papa Francisc vor participa 60 de episcopi, patru diaconi, iar corul care va interpreta cântece în timpul liturghiei este format din 100 de persoane. AGERPRES (AS - autor: Gina Ştefan, editor: George Onea, editor online: Adrian Dădârlat)