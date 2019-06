Papa in Romania / Suveranul Pontif a oferit Trandafirul de aur Sanctuarului Fecioarei Maria de la Sumuleu Ciuc

Papa Francisc a oferit, sâmbătă, Trandafirul de aur Sanctuarului Fecioarei Maria de la Şumuleu Ciuc, unul dintre cele mai vechi şi mai nobile daruri pe care suveranii pontifi le fac marilor sanctuare ale lumii. Suveranul Pontif a aşezat Trandafirul de aur la picioarele statuii făcătoare de minuni a Fecioarei Maria. Până în 1922, un astfel de trandafir se oferea şi unei persoane pe care Sfântul Părinte o respecta în mod deosebit, dar de atunci acest dar se face doar acelor locuri de pelerinaj dedicate Fecioarei Maria, a declarat pentru AGERPRES, părintele Veres Stelian, membru în comisia de organizare a vizitei papale. La Şumuleu Ciuc există o statuia făcătoare de minuni a Fecioarei Maria sculptată în lemn de tei, cu o înălţime de 2,27 metri, cea mai mare de acest fel din lume, care are vechime de peste 500 de ani. În mod excepţional, cu ocazia vizitei Papei aceasta a fost scoasă din biserica franciscană pentru prima dată după cel de-al Doilea Război Mondial, fiind adusă la altarul de unde Suveranul Pontif a oficiat Sfânta Liturghie. De obicei, la pelerinajul catolic de Rusalii care are loc la Şumuleu în fiecare an este expusă o replică a acesteia. Cunoscută şi ca "Femeia îmbrăcată în soare" sau "Madona care plânge", statuia făcătoare de minuni o reprezintă pe Fecioara Maria învăluită în razele soarelui, având sub picioare globul pământesc şi luna şi purtând în jurul capului o coroană formată din 12 stele. În mâna dreaptă a Fecioarei Mariei se află sceptrul împărătesc, iar pe braţul stâng îl poartă pe Pruncul Iisus, amândoi au capetele încoronate. Site-ul oficial al vizitei papale arată că "în anul 1798 Batthyány Ignác, episcop de Alba Iulia, a declarat-o făcătoare de minuni şi i-a dat titlul de Maică ajutătoare". De-a lungul anilor, statuii i s-au atribuit sute de vindecări miraculoase şi dorinţe împlinite, dovadă stând obiectele de metal amplasate pe pereţii bisericii, donate de cei ale căror rugăciuni au fost ascultate. Papa Francisc a ajuns, sâmbătă, la sanctuarul marian de la Şumuleu Ciuc. Sanctitatea Sa a venit la Şumuleu Ciuc cu un papamobil de culoare albă, marca Dacia Duster. Papa Francisc a trecut printre sectoarele în care se află pelerinii, iar oamenii l-au salutat cu entuziasm. Potrivit informaţiilor furnizate în cursul dimineţii de Comitetul Interministerial pentru Securitate 'Vizită Papa Francisc 2019', la Şumuleu erau prezenţi peste 85.000 de pelerini, dar este posibil ca numărul lor să fi crescut pe parcurs. La Şumuleu Ciuc se află şi premierul României, Viorica Dăncilă, împreună cu mai mulţi miniştri, dar şi preşedintele Ungariei, Ader Janos, venit într-o vizită privată împreună cu soţia sa. AGERPRES/(AS-autor: Gina Ştefan, Oana Mălina Negrea, editor: George Onea, editor online: Adrian Dădârlat)