Papa in Romania/ Suveranul Pontif: Preacurata Fecioara Maria sa va calauzeasca spre un viitor de un autentic progres si de pace

Papa Francisc le-a transmis celor aproximativ 100.000 de credincioşi adunaţi duminică, pe Câmpia Libertăţii de la Blaj, că îi încredinţează Fecioarei Maria, care să îi călăuzească ''spre un viitor de un autentic progres şi de pace'' şi spre construirea ''unei patrii din ce în ce mai dreaptă şi mai fraternă''. În cadrul Sfintei Liturghii oficiate la Blaj au fost beatificaţi şapte episcopi greco-catolici martiri: Valeriu Traian Frenţiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru Rusu şi Iuliu Hossu. Foto: (c) RADU TUŢĂ / AGERPRES FOTO "Înainte de a termina această Dumnezeiască Liturghie, doresc să vă salut încă o dată pe voi toţi aici prezenţi şi pe cei pe care i-am întâlnit în aceste zile, mulţumindu-vă tuturor pentru primirea călduroasă, îi salut cu respect pe domnul preşedinte al republicii şi pe celelalte autorităţi, exprimându-mi recunoştinţa sinceră pentru colaborarea rodnică în ceea ce priveşte pregătirea şi desfăşurarea acestei vizite", a spus Sfântul Părinte. Papa Francisc a adăugat că este recunoscător Bisericii Ortodoxe Române pentru primirea în spirit fratern. "Sunt recunoscător Prea Fericirii Sale, Patriarhul Daniel, Sfântului Sinod, Clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe din România, care m-au primit în spirit fratern! Domnul să binecuvânteze această străveche şi distinsă Biserică şi s-o susţină în misiunea ei", a afirmat Suveranul Pontif. Foto: (c) RADU TUŢĂ / AGERPRES FOTO "Adresez un salut plin de afecţiune şi de recunoştinţă Prea Fericirii Voastre, cardinal Lucian Mureşan. Îi salut pe credincioşii Bisericii Catolice: episcopii, preoţii, persoanele consacrate şi credincioşii laici din Bucureşti şi din Iaşi, precum şi pe numeroşii pelerini veniţi la Şumuleu Ciuc. Îi mulţumesc lui Dumnezeu care mi-a dat posibilitatea de a mă ruga cu voi şi de a vă încuraja în angajamentul vostru de evanghelizare şi de mărturie a carităţii. Aici, la Blaj, pământ de martiriu, de libertate şi milostivire, vă aduc omagiul meu vouă, fii ai Bisericii Greco-Catolice care, de trei secole, daţi mărturie, cu ardoare apostolică, despre credinţa voastră", a spus Sfântul Părinte. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO În final, Papa Francisc s-a adresat tuturor românilor: "Preacurata Fecioară Maria să reverse ocrotirea ei maternă asupra tuturor cetăţenilor României, care, în decursul istoriei, s-au încredinţat mereu mijlocirii ei. Ei vă încredinţez pe voi toţi şi Îi cer să vă călăuzească pe drumul vostru de credinţă, pentru a înainta spre un viitor de un autentic progres şi de pace şi astfel să contribuiţi la construirea unei patrii din ce în ce mai dreaptă şi mai fraternă". AGERPRES/(AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Claudia Stănescu, editor online: Gabriela Badea)