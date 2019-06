Papa in Romania/Suveranul Pontif s-a intalnit cu comunitatea roma din Blaj, la ''periferia periferiilor''

Papa Francisc s-a întâlnit cu reprezentanţi ai comunităţii rome din Blaj, în noua biserică greco-catolică din Cartierul "Barbu Lăutaru". Suveranul Pontif a fost primit, în faţa bisericii, ce are hramul Sfântul Apostol Andrei şi Fericitul Episcop Ioan Suciu, de un cor de copii. "Sfinte Părinte, bine aţi venit în periferia periferiilor! Aici, în Cartierul 'Barbu Lăutaru' din Blaj, noi, romii, suntem fericiţi pentru că Biserica Greco-Catolică română a înţeles ceva cu adevărat important şi anume că trebuie să vindecăm această rană, că trebuie să-i întâlnim pe aceşti fraţi, că trebuie să le oferim Evanghelia bucuriei", a afirmat părintele Ioan Hoca, care l-a întâmpinat pe Sfântul Părinte. El a vorbit despre episcopul martir Ioan Suciu, care juca fotbal cu copiii romi pe străzile din cartier. "El a plătit cu sângele său fidelitatea sa faţă de Cristos şi acum celebrează Liturghia cerească cu Sfinţii îngeri. Suntem recunoscători Bisericii noastre pentru că asigură o pastoraţie pentru romi, cu diferite parohii dedicate îngrijirii spirituale a familiilor şi a copiilor lor. Iar biserica în care ne aflăm aici în cartierul nostru este un semn concret al acestei îngrijiri şi al dragostei faţă de noi", a adăugat Ioan Hoca. În discursul său, Papa Francisc a cerut iertare comunităţii rome, în numele Bisericii, pentru discriminarea şi segregarea din istorie. "Cer iertare, în numele Bisericii, Domnului şi vouă pentru momentele când, în decursul istoriei, v-am discriminat, maltratat sau v-am privit într-o manieră greşită, cu privirea lui Cain şi nu cu cea a lui Abel, şi nu am ştiut să vă recunoaştem, să vă preţuim şi să vă apărăm în specificitatea voastră", a afirmat Sfântul Părinte. Sanctitatea Sa a subliniat că pleacă "îmbogăţit" la finalul vizitei de trei zile din România. "Am venit în această ţară frumoasă şi primitoare ca pelerin şi frate, pentru a trăi diferite întâlniri. Iar acum mă întorc acasă îmbogăţit, luând cu mine locuri şi momente, dar mai ales chipuri. Chipurile voastre vor da culoare amintirilor mele şi vor fi prezente în rugăciunea mea. Vă mulţumesc şi vă duc cu mine! Iar acum vă binecuvântez, dar mai întâi vă cer o mare favoare: să vă rugaţi pentru mine!", a transmis Papa Francisc. După ce a binecuvântat credincioşii din biserică, el le-a spus acestora "Pe curând!". AGERPRES/(AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Claudia Stănescu, editor online: Adrian Dădârlat) Citeşte şi: LIVE UPDATE Papa în România/ Peste 50.000 de pelerini aşteptaţi la Blaj, la ceremonia de beatificare a celor şapte episcopi martiri