Papu Baker si Recol Management au intrat in faliment!

Crește numărul firmelor intrate în faliment!

Recent, judecătorii de la Tribunalul Constanța au decis intrarea în faliment în procedura simplificată a mai multor societăți comerciale din Constanța. Printre aceste firme se aflășiSRL.În dosarul 4307/118/2020, Tribunalul Constanța a admis cererea formulată de debitoarea Papu Baker S.R.L. și a dispus intrarea în faliment în procedura simplificată a firmei.„Desemnează, provizoriu, în calitate de lichidator judiciar pe Dascalescu & CO S.P.R.L., care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu o retribuţie fixă de 5000 lei, fără TVA şi cota variabilă de 10% din valoarea veniturilor încasate în contul debitoarei. În temeiul art. 147 alin 1 din Legea nr. 85/2014: Dispune ca lichidatorul judiciar să notifice intrarea în faliment creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa în vederea efectuării menţiunii. Dispune publicarea notificării într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, pe cheltuiala averii debitorului. În temeiul art. 85 alin. 7 raportat la art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014: Dispune dizolvarea debitoarei de la data deschiderii falimentului simplificat. Dreptul de administrare al debitoarei constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de ele încetează de drept la data la care s-a dispus intrarea în faliment. Termenul de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la hotărârea de intrare în faliment în procedură simplificată este de 10 zile de la notificare. În temeiul art 74 din Legea 85/2014 debitorul este obligat să depună la dosarul cauzei , în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, actele şi informaţiile prev de art. 67 alin 1 . În temeiul art 75 din legea 85/2014 de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului, valorificarea drepturilor urmând a fi realizată doar în cadrul procedurii de insolvenţă“În dosarul 562/118/2014, Tribunalul Constanța a dispus intrarea în faliment a debitoarei Recol Management SRL.„Desemnează lichidator judiciar pe Maestro SPRL, cu o retribuţie de 5000 lei exclusiv TVA + 10 % din valoarea fondurilor obţinute, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.. Dispune dizolvarea societăţii debitoare și ridicarea dreptului său de administrare. Dispune notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea creanţelor născute după deschiderea procedurii insolvenței la 12.10.2020. Fixează termenul pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea şi publicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 12.11.2020. Termenul pentru depunerea la Tribunalul Constanța a contestaţiilor este de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar. Fixează termenul pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 14.12.2020. Dispune inventarierea şi sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. În temeiul art. 48 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, dispune tuturor băncilor la care debitorul are deschise conturi să nu dispună de sume fără un ordin al lichidatorului judiciar. Dispune ca lichidatorul judiciar să comunice de urgenţă băncilor la care debitorul are deschise conturi, instituirea acestei interdicţii. Executorie. Cu apel“, potrivit minutei judecătorești.