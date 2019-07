Papura, despre returul din Europa League cu Sabail: 'Ne putem califica daca facem abstractie de mansa tur'

Antrenorul CS Universitatea Craiova, Corneliu Papură, le cere jucătorilor săi concentrare maximă la meciul cu Sabail, din manşa a doua a turului I preliminar al Ligii Europa şi să nu ţină cont de rezultatu primei manşe, anunță news.ro.

Citește și: Simona Halep i-a luat fața Vioricăi Dăncilă! Reacție uluitoare în Parlamentul European

"Ne aşteaptă un meci nu foarte uşor, cu toate că am făcut un meci bun în prima manşă, trebuie să fim foarte atenţi, trebuie să rămânem concentraţi pentru a ne califica. Acesa este singurul obiectiv pentru mâine, calificarea. Dacă gândim că suntem calificaţi, suntem într-o eroare, trebuie să rămânem concentraţi la maximum pentru a ne califica, chiar dacă avem un avantaj de un gol. Putem să privim şi partea plină a paharului, că am marcat de trei ori (n.r. - cu Academica Clinceni, echipă ce a marcat două goluri Craiovei), dar ar fi foarte bine să evităm golurile pe care le-am primit. Am încasat goluri pe faze fixe şi puteau fi uşor evitate. Am lucrat şi lucrăm pentru acest aspect, sperăm ca la meciurile viitoare să nu mai facem erori la fazele fixe ale adversarului. Cu Sabail, trebuie să ne concentrăm pe jucătorii lor de atac, când suntem pe faza de apărare, nu trebuie neapărat să ne concentrăm pe un anumit jucător. Trebuie să dăm atenţie tuturor jucătorilor echipei adverse. Ne putem califica dacă facem abstracţie de manşa tur. În afară de jucătorii care au lipsit la meciul cu Clinceni, Baicu şi Mihăilă, s-au mai adăugat încă doi. Nu este uşor pentru că îţi doreşti tot timpul să ai o formulă de echipă apropiată. La meciul cu Clinceni am avut debutanţi, jucători nou-veniţi şi nu este uşor să ai relaţii bune de joc, dar cred că avem în lot jucători buni şi se vor acomoda şi nu se va simţi lipsa vreunui jucător. Cei care intră pot fi mai buni decât cei care au început. Cicâldău se antrenează cu echipa şi este dornic să joace, este în lotul nostru pentru jocul de mâine", a declarat Papură, într-o conferinţă de presă.

Citește și: Rareș Bogdan a explodat în Parlamentul European: ‘Așteptăm dovada că nu am fost mințiți! Suntem santinela civilizației’

La meciul de joci nu vor evolua nici Stephane Akka, nici Alexandru Ioniţă.

Formaţia Universitatea Craiova a învins, în urmă cu o săptămână, în deplasare, cu scorul de 3-2, echipa azeră Sabail, în prima manşă a turului I preliminar al Ligii Europa.

Partida retur va avea loc, joi, de la ora 19.00, pe Stadionul Ion Oblemenco.