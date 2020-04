Paraclis ortodox romanesc "va primi probabil din nou acoperișul sau aurit..."

In orasul Baden Baden, din Germania se afla Paraclisul ortodox românesc, acesta are nevoie urgent de reparatii, mai ales in zona Capelei. O problema ar fi ca, acoperisul initial original era aurit, iar costurile ar fi prea mari, dupa cum declara si autoritatile din oras. Suma de care r fi nevoie se ridica la circa 85.000 de euro. O parte din politicienii locali au venit in Consiliu cu propunerea ca Primaria sa finanteze refacerea acoperisului, dar majortatea consilierilor s-a opus. Acestia aducand in discutie faptul ca este pandemie iar banii respectivi ar merge mai bine catre alte zone.Cu toate acestea, s-a deschis o linie unde fiecare poate dona atata cat poate...scrie publicatia: bnn.de