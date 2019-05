Parada grandioasa in Piata Rosie. Demonstratie de forta pentru Vladimir Putin - VIDEO

parada militara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Autoritatile ruse au organizat o parada militara care se desfasoara astazi, la Moscova, pentru a sarbatori 74 de ani de la victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei in timpul celui de al Doilea Razboi Mondial, relateaza site-ul agentiei Tass. Parada a inceput cu un mars cu steaguri, facut de batalionul garzilor de onoare ale Regimentului Preobrazhensky, desfasurat in Piata Rosie. Donald Trump si Vladimir Putin au vorbit o ora la telefon! Iata ce au discutat cei doi lideri Presedintele rus Vladimir Putin, veterani de razboi si mai multi invitati asteapta in tribuna centrala din Piata Rosie. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, supravegheaza parada, care este comandata de comandantul Fortelor Te ...