Paradox: India, dupa SUA, la numarul de imbolnaviri, dar cu mortalitate COVID de noua ori mai mica

India secondează SUA, care se apropie rapid de opt milioane de infectări cu SARS-CoV-2, însă cifrele raportate de mortalitate arată diferențe uimitoare. Țara asiatică înregistrează aproape nouă ori mai puține decese ca urmare a diagnosticului de COVID-19, arată Worldometers. Un articol publicat de revista The Lancet a încercat să explice acest fenomen, încă de la […]