Paradoxul Ditrau: Peste 33.000 de straini lucreaza legal in Romania, veniti chiar si din Burkina Faso. Ne obisnuim cu ideea sau nu?

In Romania lucrau la 31 ianuarie peste 33.000 de angajati veniti din strainatate, din toate colturile lumii si raspanditi in toate judetele, fara exceptie, de aceea, conflictul izbucnit la Ditrau ar trebui sa ne puna pe ganduri si sa ii determine pe guvernanti sa ia masuri care sa ajute la integrarea lor in comunitatile locale inainte de izbucnirea unor tensiuni si mai mari.