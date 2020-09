Paradoxul litoralului romanesc. De la stirile critice si serviciile sub-mediocre, la plajele pline ochi de turisti

De la cluburile de fite din Mamaia, cu preturile lor socante, pana la statiunile uitate in timp si auto-servirile cu mancarea lor proasta, presa a relatat, ca de fiecare data in sezonul estival, aproape weekend de weekend, neajunsurile atat de familiare fiecaruia dintre noi, cei care am ajuns cel putin o data in ultimii ani pe litoral.