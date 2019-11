Paramedicii, prezenti la inmormantarea lui Leo Iorga! O ambulanta este parcata la intrarea in biserica

Sunt asteptate sute de persoane la inmormantarea lui Leo Iorga! Cum exista multe riscuri ca unuia sau mai multor oameni sa i se faca rau, o ambulanta si doi paramedici sunt prezenti la cimitirul Bellu pentru a acorda ajutor.

In imaginile surprinse de paparazzii www.spynews.ro, se vad cei doi paramedici, care stau langa ambulanta si privesc pe toata lumea, atenti in cazul in care i se face cuiva rau si are nevoie de ajutor.

Intreaga familie a lui Leo Iorga, colegii de scena, apropiatii, dar si fanii regretatului artist au venit astazi la cimitirul Bellu pentru a-i aduce un ultim omagiu regretatului cantaret, care s-a stins din viata la varsta de 54 de ani.

"L-am lasat sa doarma fericit cand am plecat ultima oara din spital. A murit linistit. Ma bucur ca nu a mai suferit atat de mult pe cat o facea. A fost o lupta foarte grea in toata perioada asta", a spus Paul Iorga.

Leo Iorga a murit pe 2 noiembrie dupa aproape opt ani de lupta cu cancerul. Ramasese doar cu un singur plaman si a fost operat de mai multe ori, deoarece cancerul recidiva in diferite zone ale corpului. spunea mereu ca este puternic si avea tot timpul dorinta de a mai urca pe scena, acolo unde se simtea cel mai bine.

