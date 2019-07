Parametri care trebuie urmariti pana la 40 de ani, pentru a reduce riscul de boli cardiace 

cardiac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un studiu realizat in Statele Unite arata ca tinerii cu varsta pana in 40 de ani care au un nivel crescut al colesterolului si al tensiunii arteriale prezinta un risc mai mare de aparitie a unor boli cardio vasculare mai tarziu in viata. Potrivit studiului, persoanele care au un nivel al colesterolului „rau” (LDL) mai mare de 100 mg / dl au cu 64% mai mari sanse sa sufere de boli coronariene mai tarziu in viata, scrie CNN. De asemenea, o tensiune arteriala sistolica de 130 mm Hg sau mai mare a fost asociata cu un risc crescut de insuficienta cardiaca. Autorii studiului au analizat analizele privind tensiunea arteriala, colesterolul si sanatatea cardiovasculara a 36.030 de adulti din Statele Unite, ...