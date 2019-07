Parchetul General, detalii de ultima ora privind cazul de la Caracal: Procurorii nu au interzis interventia politistilor

parchetul general google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Urmare a solicitarii adresata de ministrul justitiei la data de 26 iulie 2019 procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, de a dispune efectuarea de verificari imediate pentru a se stabili modul de derulare a anchetei in cazul criminalului din judetul Olt, avand in vedere ca, asa cum a relatat si presa, au existat anumite disfunctionalitati in aplicarea legii, Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice rezultatul controlului efectuat de catre Serviciul de Indrumare si Control din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Just ...